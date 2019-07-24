(Özel) Demir kesme makasıyla 3 motosikleti çaldılar

İstanbul’un 3 farklı ilçesinde hırsızlar, gidon kilitlerini kırdıktan sonra demir kesme makasıyla da zincirlerini kestikleri toplam değerleri yaklaşık 60 bin lira olan 3 motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, 1 hafta arayla hem kendine hem de iş yerine ait motosikleti çalınan vatandaş sosyal medyadan duruma isyan etti.

İstanbul’un farklı ilçelerinde son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığı olaylarına yenileri eklendi. Kağıthane 4. Levent Eski Büyükdere Caddesi üzerinde 2 Temmuz Salı günü saat 05.15 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle gelen 2 şahıs, ana cadde üzerinde park halindeki motosikleti gözlerine kestirdi. Hemen harekete geçen hırsızlar, yaklaşık 20 bin lira değerindeki 34 GPF 09 plakalı motosikleti gidon kilidini kırdıktan sonra çalarak kayıplara karıştı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören Engin Önder, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde çalındığını fark etti.

1 hafta arayla iki motosikleti çalındı

Olaydan tam 1 hafta sonra 11 Temmuz Perşembe günü saat 05.18 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ise, sabah saatlerinde motosikletle dolaşan hırsızlar bir iş yerinin önündeki motosikleti gördü. Hırsızlar saniyeler içerisinde yaklaşık 30 bin lira değerindeki 34 BVZ 332 plakalı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Engin Önder, çalınan 2 motosikletinin bulunması ve hırsızların yakalanması için polis merkezine giderek şikayette bulundu.