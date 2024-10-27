Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bahçeli'yi sözcü kılma, çıkıp bu millete açıklama yap

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Yaşam Hakkı Mitingi'nde gündem yine Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrı oldu. 'Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar sorun vardır' ifadelerini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da açıklama yapmadığı gerekçesiyle hedef aldı.

"BAHÇELİ'Yİ SÖZCÜ KILMA"

Erdoğan'a seslenen Özel, "Sayın Erdoğan'ın hala iki kelam etme cesareti gösterememesini görüyoruz. Erdoğan çıkıp bu millete açıklama yapmak zorundadır. Erdoğan çık artık, Bahçeli'yi sözcü kılma, ne söyleyeceksen sen söyle diyoruz." ifadelerini kullandı.Özel ayrıca sorun çözüm adresinin meclis olduğunu bir kez daha vurguladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

Terörün amacı bizi susturmakken, terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken, buraya koşup gelenlere, 10 binlere binlerce teşekkür, binlerce selam olsun.

"YAŞAM HAKKI İÇİN BURADAYIZ"

Biz CHP’yiz, biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin teminatı olan partiyiz. Toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye için çalışanlarız. Bu milletin önünü kesmek isteyen kim olursa olsun karşısındaki en büyük güç CHP’dir. Yaşam hakkı için buradayız. Bu iktidar Türkiye'yi herkes için güvensiz hale getirmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Kadınların yüzde 70'i sokakta yürürken kaygı duyduklarını ifade ediyorlar. Bütün Meclis mutabakatla oy verdiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nden bu milletin temsilcilerinin oybirliği ile girdiği sözleşmeden, bir gecede HÜDA PAR'a verdiği sözü tutmak için o sözleşmeden çekilen kişi, kadınların, çocukların arkasından devleti çeken kişidir. Tarih önünde sorumludur.