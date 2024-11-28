Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: "Milletin gözünden düşüyorsunuz"

İzmir'in Selçuk ilçesinde 54 yıldır ilçe belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana otoparkı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesi'nin gelirinin yüzde 60'ı oluşturan otoparkın devredilme kararı CHP tarafından tepkiyle karşılandı. Belediye çalışanları ve partililer, eyleme geçti. Parkın önünde nöbete başladı. Parkta polis de önlem aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de direnişe gelip destekte bulundu. Özgür Özel, CHP'nin halkçı belediyecilik anlayışı ile Türkiye'nin birinci partisi olduğunu hatırlatıp AK Parti'nin bunu engellemek için her yolu denediğini söyledi. Özel, şunları ifade etti:

"TAYYİP BEYİ GERMİŞ SİNİRLENDİRMİŞ"

"Onlara göre seçim akşamları birer unvan maçında. Kim kazanırsa altın kemeri o alır. Sözünün üstüne söz söylenmezdi. Bu 31 Mart akşamı biz çok iyi hazırlandığımız, çok çalıştığımız, adaylarımıza çok güvendiğimiz bir sürecin sonunda seçimleri kazandık.

47 yıl sonra birinci parti olduk. Biz kaybetmeyi biliyorduk. Kazanmanın da ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu bilerek ilk geceden itibaren asla bu büyük seçim başarısını nihai bir zafer, bize her şeyi yapabileceğimiz imkanlar yaratan bir sonuç gibi algılamak ve algılatmak yerine milletin mesajını doğru okuduk ve ona göre çalışmaya başladık.

Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç şimdi kasımın ortasında sonunda kışın ortasında nereden çıktı derseniz biz Sayın Erdoğan'la birlikte aynı şeyi yaptık. İkimiz de belediyelerin 2024 performanslarını ölçtürdük. Benim gördüklerim yüzümü güldürdü. Tayyip Bey'i de germiş, sinirlendirmiş. CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı yaptıkları hizmetle milletin gönlüne girmişler ve seçildiği yerden çok ilerdeler. Bunun alt kırılımları var. Onlar da bizde soruyoruz. Bu memnuniyet varsa neden? Memnuniyetsizlik varsa o da neden? Kim memnun? Kim değil? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin yaptığı işlerden en çok çocuğa dokunan işte kreş tartışması buradan çıkıyor.

"CHP NE YAPIYORSA DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ DİYECEKLERİNE..."

Kadına dokunan ve yoksulluğa dokunan kent lokantaları gibi, aşevleri gibi ya da verilen sosyal yardım kartlarıyla sağ elin verdiğini sol el görmeden yapılan doğru işler bu ekonomik krizde vatandaşın gönlüne dokunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereni vermeyene memnun etmiş.

Verilen doğalgaz destekleri, aylık protein desteği olarak günlük dağıtılan sütler, aylık dağıtılan etler, tarlada kalmış narenciyeler. Her birisi bu ekonomik krizde insanların yüzünü güldürmüş. CHP'nin belediyelerinden olan memnuniyet CHP'yi 31 Mart'tan beri 31 Mart'ta bize her partiden verilen oyun farkında olarak söylüyoruz.

Bu kez bu pazar seçim olsa kimi seçersiniz sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi yanıtı yine birinci, her ay birinci. İşte bu durumda CHP ne yapıyorsa daha iyisini yapmalıyız diyeceklerine örneğin Tayyip Bey, ya bu CHP 650 tane kreş açmış. Ekonomik krizde asgari ücretli kreş 20 bin lira. Kadın çalışsa kreşe gidiyor. O yüzden evde kalıyor. Ama CHP kimi yerde 500 lira, kimi yerde 1200 lira, kimi şehirde 2000 liralık kreşleriyle kadın çocuğu kreşe vermiş, çocuğun aldığı eğitimden, yediği iyi yemekten de memnun.

Öbür türlü kendisi de bir maaş daha kazanıyor. Kocanın maaşı kiraya gidiyorsa kadının maaşı geçim oluyor. Buna ya bu çok büyük karşılık görüyor. Bütün Türkiye'de her mahalleye kreş açalım deseler biz de rekabet ederler.

Bunu yapmak yerine kreşleri kapatalım. CHP bu işi hangi kaynakla yapıyorsa kurutalım. Geçmişte AKP, MHP'nin ödemediği vergiler, SGK'lar dahil bırakın faiz silmeyi, yapılandırmayı, taksitlendirmeyi CHP'li belediyelerin gırtlağına çökelim.

Haciz yapalım. İller Bankası parasına el koyalım. Maaş ödeyemezler. Hizmet aksasın. CHP bundan birinci parti olamazsın. CHP'li belediyelerin bu memnuniyeti ortadan kalksın. Bunun için saldırıyorlar ve bu sırada bakarken bir şey gördüler.

1970'ten beri bu arkamdaki Meryem Ana evine giden yol oradaki otopark Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Kültür Bakanlığı bunu AK Parti döneminde bir protokol bağlayıp AK Partili belediyenin görev süresiyle sınırlayıp kazanamazsak ellerinden alırız diye bir uyanıklığa yeltendiller.

"BU OTOPARKTAN ALINAN GELİR 600 ÇALIŞANA GİDİYOR"

Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti alsaydı biten protokol uzatılacaktı. Almayınca biten protokolü uzatmayarak ve Selçuk'un öz değeri olan Selçuk'u Selçuk yapan Efes ve Meryem Ana buraya geliyor insanlar.

Buradaki otoparka el koydular. Bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor. Bu otoparktan gelen gelir 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ı arkadaşlar. Şimdi bu parayı biz alalım.

Hatta otopark fiyatlarını da ikiye katladılar ortaya çıkınca şimdi geri adım atıyorlar. Bu parayı biz alalım. Senin bu paraya ihtiyacın mı var Ankara'da Kültür Bakanlığı'nda Selçuk'un otopark parasına yok.

Ama ne yapıyor buna? Ne yapıyor? Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamazsın maaş ödeyemezsin.

"ERDOĞAN ELİNDEKİ YETKİYİ KÖTÜ KULLANIYOR"

Bugün emekçilerin Meryem Ana'ya dokunma, ekmeğimle oynama dediği budur arkadaşlar. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün milletimize buradan şikayet ederim ki Sayın Erdoğan seçimde bükemediği bileği elindeki genel yönetim yetkisini kötüye kullanarak kırmaya çalışmaktadır.

Biz yıllarca seçim kaybettik. Yenilmenin adabını da biliriz. Kazandığımızda da onurumuzla ve kimseyi rencide etmeden döndük işimize baktık. Hatta o günden sonra hiçbirimiz partimizi utandıracak tırnak içinde bir şımarıklığı bir kibire kapılmadık. Yapmayız bunu. Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz.

"YAPILAN İŞ OTOPARK MAFYALIĞI"

Kaybedince de millete saygılı olacaksın. Bakalım bu sefer de CHP kazandı. Onlar çalışacak, milletimiz takdir edecek diyeceksin. CHP niye kazanıyorsa bakacaksın, onunla yarışacaksın. Daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Engel olmayacaksın, el koymayacaksın. Yapılan iş kanunsuz, hukuksuz bir el atmadır. Yapılan iş otopark mafyasıdır. Bunu mafyalar yapıyor. İşletilen ve para getiren bir yeri görürler adama musallat olurlar.

Kazanılan bu parayla Selçuk'a hizmet ediyoruz. Bu 600 işçi oradan aldıkları parayla Selçuk'a hizmet ediyorlar. Biz hayırlı işlere harcıyoruz parayı. Kursaktan ekmek geçiyor, yoksulun çocuğuna süt oluyor, et oluyor, yemek oluyor, destek oluyor.

"Gelmiş otopark mafyası sıcak paraya ben çökeceğim" Bu yapılan iş yanlıştır. Buna her birisi bu milletin evladı jandarmaları bu şehrin seçilmiş belediye başkanı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel'in karşısına dikmek mafyalıktır.

Kanunsuz emir vermeyin. Burada örgütümüz hem ilçe başkanımız İpek Hanım hem belediye başkanımız birlikte büyük bir mücadele veriyorlar. Biz de sonlarına sonuna kadar arkalarındayız. Bu yapılan iş hazımsızlıktır, haksızlıktır, seçmen iradesini tanımamaktır ve bütün Türkiye'de yaptıklarının Selçuk'taki küçük örneğidir.

"SON UYARIMI YAPIYORUM"

Bırakın hizmet edelim. Buna engel olursanız sanmayın ki millet arkamızdan çekilir. Aksine sizin arkanızdakiler de ayıplar. Buradan son uyarımı yapıyorum. Sayın Erdoğan siz 31 Mart akşamı milletin gönlünden düştünüz.

Çok çalışırsanız, gayret ederseniz gönlüne girersiniz. Ama bu yaptıklarıyla gözünden düşüyorsunuz. Milletin gözünden düşene millet bir daha dönüp bakmaz.

Milletin gönlünden düşen mesajı alırsa bir şansı var tekrar görünüre girebilir. Ama milletin gözünden düşmeyeceksin. Bu yapılan iş seni milletin gözünden düşürür. Gözünden düştün mü millet daha dönüp de bakmaz. Kararı siz vereceksiniz, mücadeleyi de biz vereceğiz. İşçilerimizin arkasındayız. Meryem Ana mücadelesinin arkasındayız. Selçuk Belediyemizin arkasındayız. İzmir Büyükşehir'in arkasındayız. Milletimizin arkasındayız.

Kaynak: Halk TV