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Özel'den Milli Eğitim Bakanlığına 'Kreş' tepkisi: Hodri meydan, hadi gelin kapatın

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.11.2024 19:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına "Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın" şeklinde bir yazı yazdığını aktardı. Bu duruma tepki gösteren Özel, "Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın" ifadelerini kullandı.

Özel'den Milli Eğitim Bakanlığına 'Kreş' tepkisi: Hodri meydan, hadi gelin kapatın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çare Eşitlikte Çalıştayı'na katıldı. Özel burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

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ÖZEL, MEB'İN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINA KREŞ YAZISI YAZDIĞINI SÖYLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına "Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın" şeklinde bir yazı yazdığını aktardı.

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"HODRİ MEYDA, HADİ GELİN KAPATIN"

Bu duruma tepki gösteren Özel, "Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın" şeklinde konuştu.

ÖZEL'DEN İKTİDARA YURT ELEŞTİRİSİ

İstanbul'daki yurt sayısını 0'dan 105'e çıkardıklarını aktaran Özel, " Ankara'da 36 tanesi yeni açıldı. Dün Mansur Başkan anlatıyordu. Bütün Türkiye'de 653, 1000'i geçmemiz an meselesi. Tarikatlara cemaatlere gitsinler diye bir tane yurt açmadılar. 70-75 tane yurt açtık. Son rakamı istedik, 80'in üzerinde yurt bu ayın sonunda hizmette olacak" dedi.

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İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Özgür Özel CHP kreş
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