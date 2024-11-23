Özel'den Milli Eğitim Bakanlığına 'Kreş' tepkisi: Hodri meydan, hadi gelin kapatın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çare Eşitlikte Çalıştayı'na katıldı. Özel burada önemli değerlendirmelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına "Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın" şeklinde bir yazı yazdığını aktardı.
Bu duruma tepki gösteren Özel, "Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın" şeklinde konuştu.
İstanbul'daki yurt sayısını 0'dan 105'e çıkardıklarını aktaran Özel, " Ankara'da 36 tanesi yeni açıldı. Dün Mansur Başkan anlatıyordu. Bütün Türkiye'de 653, 1000'i geçmemiz an meselesi. Tarikatlara cemaatlere gitsinler diye bir tane yurt açmadılar. 70-75 tane yurt açtık. Son rakamı istedik, 80'in üzerinde yurt bu ayın sonunda hizmette olacak" dedi.