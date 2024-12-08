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  4. Özel'den Suriye açıklaması: CHP Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır

Özel'den Suriye açıklaması: CHP Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.12.2024 19:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Suriye'deki olaylarla alakalı olarak yaptığı açıklamada "Suriye’yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu. Şimdi Suriye’de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulması elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır" dedi.

Özel'den Suriye açıklaması: CHP Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır

Özel konuyla alakalı olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu. Şimdi Suriye’de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulması elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır.

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"ÖNCELİĞİMİZ YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ VE HUZURDUR"

Bizim Suriye’ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye’de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır.

"DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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