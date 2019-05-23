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(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam botla denize açılan karı koca, fırtına çıkınca mahsur kaldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam botla denize açılan karı koca, fırtına çıkınca mahsur kaldı. Genç adam yüzerek karaya çıkmaya çalışmak isterken boğularak hayatını kaybetti. Denizin ortasında kayıkta mahsur kalan eşi ise helikopter, sahil güvenlik ve deniz polisinin çalışmalarıyla dün akşam sağ salim kurtarıldı. Genç adamın cansız bedeni bu sabah saatlerinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mudanya’nın sahil mahallesi olan Eşkel’de bir kafetarya işleten 40 yaşındaki Çetin Bekil ve eşi Demet Bekil, dün akşam 17.00 sıralarında balık tutmak ve denizde gezinti yapmak için şişme botla açıldı. Ancak aniden fırtına çıkınca çift denizde mahsur kaldılar. Etrafa el sallayan çift kimseye yardım taleplerini duyuramadı. Yanlarına telefon da almayan Çetin Bekil, yüzerek karaya çıkmak ve yardım istemek için bottan atladı.
Ancak denizin kabarması sebebiyle Çetin Bekil, gözden kayboldu. Bir süre sonra akşam 19.30 sıralarında sahilden denizin ortasındaki botu gören bir vatandaş, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Arama çalışmasına katılan helikopter, sahilden 2 mil açıkta Demet Bekil’i ve mahsur kaldığı botunu fark etti. Sahil güvenlik ekipleri ise hemen Demet Bekil’in yanına giderek kurtardılar. Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demet Bekil’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kayıp olan eşi Çetin Bekil’i arama çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarıyla sahil güvenlik, askeri helikopter, deniz polisi ve jandarmanın katılımıyla yeniden başladı. Çetin Bekil’in cansız bedeni saat 11.30 sıralarında bulunarak Mudanya iskelesine getirildi.
Bir görgü tanığı, denizin aniden patladığını belirterek, "Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Akşam saatlerinde botu fark edip yardım için ilgili yerleri aradım. Ekipler hemen seferber oldu. Kadın kurtarıldı. Ancak kayıp şahıs dün gece bulunamadı. Bugün arama çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı" dedi.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, eşinin acı haberini alan Demet Bekil gözyaşlarına boğuldu.

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu

(Özel) Denizde facia...Fırtına çıkınca yüzerek yardım istemeye gitti cesedi bulundu
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