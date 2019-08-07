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(Özel) Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Zonguldak Limanı’nda bulunan palamarda gemici olarak çalışan 43 yaşındaki Serkan Akar, denizde gördüğü yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı.

(Özel) Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı

Zonguldak Limanı’nda bulunan palamarda gemici olarak çalışan 43 yaşındaki Serkan Akar, denizde gördüğü yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı. Yaralı güvercini denizden kurtarmaya başaran Akar, yaralı güvercinin iyileşmesinin ardından doğaya saldı.
Zonguldak’ta Liman içerisinde bulunan palamarda gemici olarak çalışan 43 yaşındaki Serkan Akar, liman içerisinde oğluyla gezerken deniz içerisinde yaralı bir güvercin gördü. Akar, çevreden bulduğu ağaç parçasıyla canını riske atarak, güvercine ulaşmaya çalıştı. Dakikalarca yavru güvercine ulaşmak için çaba sarf eden Serkan Akar sonunda güvercine ulaşmaya başardı. Güvercini kıyaya çıkaran Akar, iş yerindeki arkadaşlarıyla birlikte yaralı güvercini kurulayarak kutuya koydu. 1 -2 gün yaralı güvercini besleyen Akar, güvercinin iyileşmesiyle birlikte doğaya saldı. Serkan Akar’ın bu anlamlı davranışı ise iş yerindeki mesai arkadaşları tarafından takdir topladı.
İş yerinde çalışırken limanda çırpınan güvercin gördüğünü ifade eden 43 yaşındaki gemici Serkan Akar, ’’Ben burada limanda çalışıyordum. Denizde bir güvercinin çırpındığını fark ettim. Arka taraftan doğru dolaşım ve elime bir sopa aldım ve hayvanı kurtardım. Sopa yetişmeseydi de atlar çıkartırdım sonuçta bir canı var. İnsanlara akıl sır erdiremiyorum. Her can bizim doğada önemli bir yere sahip onları yapanlara bir şey diyemiyorum. En fazla 10 dakikamı aldı ama bir canlı hayata döndü. Arkadaşlarımız da tekrar doğaya saldı zaten özgürlüğüne kavuştu. Suya düşmüş çok ıslaktı biz onu kuruttuk. Bir gün bizim iş yerimizde kaldı kartonun içine koyduk sakladık. Sabah mesaiye gelen arkadaşlarımız durumuna bakıp doğaya salmışlar’ ‘dedi.

(Özel) Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı

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