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(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Denizli Tren Garı’ndaki çınar ağaçları asırların getirdiği heybetini korurken, aynı zamanda binlerce yolcunun sevinçlerine ve üzüntülerine yaptıkları tanıkla adeta geçmişin görüntüsünü görkemleri ile yansıtıyor.Denizli’deki Tren Garı’nda bulunan çınar ağaçları görenleri hayran bırakıyor.

Denizli Tren Garı’ndaki çınar ağaçları asırların getirdiği heybetini korurken, aynı zamanda binlerce yolcunun sevinçlerine ve üzüntülerine yaptıkları tanıkla adeta geçmişin görüntüsünü görkemleri ile yansıtıyor.
Denizli’deki Tren Garı’nda bulunan çınar ağaçları görenleri hayran bırakıyor. Küçük bir tohumla ekilen, büyüdüğünde son derece heybetli bir görünüme kavuşan çınar ağacı zamana karşı direnmeye devam ediyor. Kocaman gövdeleri senelerin izlerini taşıyor. Birçok yolcunun anısına şahitlik eden çınar ağaçları kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Ayrılıkları, kavuşmaları, mutlulukları gören ağaçlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık bin yıllık yaşam süresine sahip olan ağaçlar, tren garına gelen yolcuların çektiği fotoğraf karelerini süslüyor. Dalları gökyüzüne uzanan dev tarihe bölge halkı adeta gözü gibi bakıyor.

"Benim çocukluğumdan beri bu ağaçlar burada"
Ali Süzen ağaçların koruma altına alındığını belirterek, “Benim çocukluğumdan beri bu ağaçlar burada. Benim yaşım 58, demek ki 70, 80 yıllık var bu ağaçlar. Anıtsal yapı olduğu için bir çivi dahi çakılmıyor. Değerli ağaçlar. Gölgesi çok güzel. 6, 7 taneydi ama bir tanesini kestiler” dedi.
Diğer vatandaşlar da senelerdir bu ağaçların görüntüsünü beğendiklerini ifade ederken, ağaçlar heybetleri ile görenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları

(Özel) Denizli Garı’nın asırlık çınarları
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