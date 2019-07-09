(Özel) Denizli’de 9 yaşındaki çocukla ilgili iğrenç iddia

Denizli’de 9 yaşındaki bir çocuğun, 47 yaşındaki komşusu tarafından ‘eve gel cep telefonu ile benim çıplak fotoğraflarımı çek’ diyerek taciz edildiği iddia edildi. Küçük çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine polis tarafından tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi’nde 6 Haziran’da meydana geldi. İddialara göre, İ.G. isimli 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin önünde oyuncak telefonuyla oyun oynadığı sırada yanına karşı komşuları olan Z.Y. geldi. Z.Y., birkaç dakika sonra oyuncak telefonuyla çıplak fotoğraflarını çekmesini isteyerek kız çocuğunu evine çağırdı. İ.G., teklifi reddedip evine girdi. Bu sırada evde olan ağabeyi Adnan G. ise konuşulanları duyarak dışarı çıktı ve Z.Y.’ye tepki gösterip kavga etti. Tarafları olayı gören mahalle sakinleri ayırdı. Ardından çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

“Korktum sadece”

5 kardeşten en küçüğü olan ve komşusu tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen İ.G. ise yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İ.G., “Oyun oynuyordum oyuncak telefonla, adamın evi karşıda. Bana ‘oyuncak telefonunla çıplak fotoğraflarımı çek’ dedi. Sonra ‘evime gel, merak ediyorsan gel bak’ dedi. Sonra ağabeyim oturuyordu duymuş, geldi. Annem de orada oturuyordu. Sonra kavga oldu. Korktum sadece” dedi.