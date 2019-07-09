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(Özel) Denizli’de 9 yaşındaki çocukla ilgili iğrenç iddia

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 23:40 | Son Güncelleme

Denizli’de 9 yaşındaki bir çocuğun, 47 yaşındaki komşusu tarafından ‘eve gel cep telefonu ile benim çıplak fotoğraflarımı çek’ diyerek taciz edildiği iddia edildi.

Denizli’de 9 yaşındaki bir çocuğun, 47 yaşındaki komşusu tarafından ‘eve gel cep telefonu ile benim çıplak fotoğraflarımı çek’ diyerek taciz edildiği iddia edildi. Küçük çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine polis tarafından tahkikat başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi’nde 6 Haziran’da meydana geldi. İddialara göre, İ.G. isimli 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin önünde oyuncak telefonuyla oyun oynadığı sırada yanına karşı komşuları olan Z.Y. geldi. Z.Y., birkaç dakika sonra oyuncak telefonuyla çıplak fotoğraflarını çekmesini isteyerek kız çocuğunu evine çağırdı. İ.G., teklifi reddedip evine girdi. Bu sırada evde olan ağabeyi Adnan G. ise konuşulanları duyarak dışarı çıktı ve Z.Y.’ye tepki gösterip kavga etti. Tarafları olayı gören mahalle sakinleri ayırdı. Ardından çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

“Korktum sadece”
5 kardeşten en küçüğü olan ve komşusu tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen İ.G. ise yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İ.G., “Oyun oynuyordum oyuncak telefonla, adamın evi karşıda. Bana ‘oyuncak telefonunla çıplak fotoğraflarımı çek’ dedi. Sonra ‘evime gel, merak ediyorsan gel bak’ dedi. Sonra ağabeyim oturuyordu duymuş, geldi. Annem de orada oturuyordu. Sonra kavga oldu. Korktum sadece” dedi.

“Neşeli olan çocuğumun hayatı bitti”
Olayın ardından gerginliğini atamayan 45 yaşındaki anne Saadet G.’de yaşanan olay sonrası Z.Y.’den şikayetçi olduklarını söyledi. Çocuğunun olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Saadet G., “İfadelerimizi çocuk şubeye bildirdik, karakola bildirdik. Kızımızı psikologa gösterdik. Bunlar yaşanmasın. Benim hayat güvencem yok. Yarın öbür gün kızım okula gidecek. Şimdi sadece camiden eve evden camiye gidebiliyor. Neşeli olan çocuğun hayatı bitti. O şahıs daha önceden bana ‘karımı boşayacağım seni alacağım’ dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Benim 5 tane çocuğum var. Hepsinden şikayetçiyim. Herkes duysun, herkese rezil olsun. Taciz var, hakaret var, şantaj var” diye konuştu.

“Ben de bunu duyunca sinirlendim”
Şeker hastası olan ağabey Adnan G. ise olayın akşam saatlerinde yaşandığını kaydederek şunları söyledi:
“Akşam 19.00 sularıydı. Kardeşim evin önünde oynuyordu. Ben de evin önünde oturuyordum. Şahıs kardeşime dedi ki ‘sen gel benim çıplak fotoğraflarımı çek’ dedi ve ’gel evimi göstereyim sana’ dedi. Ben de bunu duyunca sinirlendim. Elime fayansı aldığım gibi fırladım ve kavga ettik.”
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

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