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  4. (Özel) Denizli’de besihane cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

(Özel) Denizli’de besihane cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

Denizli’de patronunu tüfekle öldüren 16 yaşındaki katil zanlısı A.Ç.

(Özel) Denizli’de besihane cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Denizli’de patronunu tüfekle öldüren 16 yaşındaki katil zanlısı A.Ç. isimli çoban, patronunun besihaneye alkollü geldiğini ve ‘kuzu neden öldü’ diyerek kendisine küfür edip tokat atması üzerine cinayeti işlediğini iddia etti. A.Ç.’nin cinayetin ardından öldürdüğü patronunun aracını alarak evine gittiği ve arkadaşlarına ‘babam araba aldı, yarın gezelim’ diyerek sözleştiği ortaya çıktı.

Denizli’nin Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde küçükbaş hayvan besihanesinde önceki gün patronu Fatih Kürşad Yağcı’yla (37) tartışan çoban A.Ç. (16), Yağcı’yı silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından patronunun 03 ABC 959 plakalı aracını alarak kaçan A.Ç., dün gece geç saatlerde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyündeki evinde jandarma tarafından yakalandı. A.Ç., ardından ifadesi alınmak üzere Çivril ilçesine getirildi. Buradaki sorgusunda cinayetin detaylarını A.Ç., büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. A.Ç., olay günü patronu Yağcı’nın akşam saatlerinde besihaneye alkollü olarak geldiğini ve kendisine ‘kuzu neden öldü’ diyerek hesap sorduktan sonra küfür ederek tokat attığını iddia etti. Bunu kaldıramadığını söyleyen A.Ç., Yağcı’nın besihanede uyuduktan sonra içeride bulunan tüfeği alarak başına tek el ateş ettiğini söyledi. Yağcı’nın öldüğünü anlayan A.Ç., daha sonra patronunun 03 ABC 959 plakalı otomobilini alıp oturduğu Yavaşlar köyündeki evine gittiğini dile getirdi.

Jandarma şahsın kaçmaması için otomobilin lastiklerinin havasını indirdi
A.Ç.’nin aynı günün gecesi ise liseden arkadaşlarını arayarak ‘babam araba aldı yarın gezelim’ diyerek sözleştiği de ortaya çıktı. Olayın ardından zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler plaka tanım sisteminde (PTS) önce şahsın araçla kaçtığı yeri tespit etti. Yavaşlar köyüne gelen ekipler aracı elleri ile koymuş gibi buldu. Aracın ön koltuğunun yatık olduğunu fark eden ekipler şahsın geri gelebileceğini düşünerek, şahsın kaçma tehlikesine karşı otomobilin lastiklerinin havasını indirerek beklemeye başladı. İzlendiğinden habersiz bir şekilde dün akşam saatlerinde tekrar otomobilin başına gelen A.Ç.’yi jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı.

Öldürdüğü şahsın telefonundan eşine mesaj attı!
Cinayetin hemen ardından öldürdüğü Yağcı’nın telefonla arayan eşinin aramasını cevaplandıran A.Ç.’nin ‘yenge ağabeyim dışarıda telefonu bura da kalmış, ben gelince aratayım seni’ söylediği belirtildi. A.Ç.’nin daha sonra Yağcı’nın telefonundan eşine ‘ben uyuyorum beni arayıp uyandırmayın’ diyerek mesaj attığı da öğrenildi. Cinayet zanlısı şahıs A.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak çocuk ıslah evine gönderildi.

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