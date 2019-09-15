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(Özel) Denizli’de faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Denizli’de park halindeyken frenleri boşalan otomobil kendi kendine hareket ederek araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkıp yol ortasında durdu.

Denizli’de park halindeyken frenleri boşalan otomobil kendi kendine hareket ederek araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkıp yol ortasında durdu. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda büyük şans eseri kaza yaşanmazken, şoförsüz bir şekilde giden aracı esnaf fark edip durdurmayı başardı.
İlginç olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sürücüsünün 580. Sokak girişine park ettiği 20 YH 596 plakalı otomobil, frenleri boşalınca kendi kendine hareket etmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı gitmeye başlayan otomobili o sırada çay dağıtan Yakup Kuş isimli esnaf fark etti. Aracın arkasına geçen Kuş aracı elleri ile durdurarak daha fazla ilerlemesini önleyerek yol ortasında durdurmayı başardı. Yol ortasında duran aracı gören diğer sürücü ve yayalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çevre esnafı olay sonrası otomobilin sürücüsünü aramaya koyuldu. Esnaf olaydan yaklaşık 5 dakika sonra aracın sürücüsünü bularak çağırdı. Aracının başına gelen sürücü otomobilini aynı yere park ederek bir daha hareket etmesine karşı önlem olarak lastiklerinin arkasına taş koydu. İsmini vermek istemeyen araç sürücüsü ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.
Öte yandan, otomobilin el freninin çekik olduğu ancak buna rağmen kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.

“O esnada araba ya da bir başkasının geçmemesi şans”
Otomobilin kendi kendine hareket ederek durduğu cadde kentin en işlek caddelerinden birisi olmasına rağmen o esnada herhangi bir kazanın meydana gelmemesi ise büyük bir şans olarak yorumlandı.
Aracın işlek bir caddede şoförsüz hareket ettiğini fark ederek durduran Kuş ise şunları söyledi:
“Şaşırdık kaldık tabi içinde şoför olmayınca. İçinde biri var ve ittirerek çalıştıracak zannettim. Orada arabalar geliyor ‘dur dur’ dedik adam durmuyor baktık içinde şoför yok şaşırdık haliyle. O esnada araba ya da bir başkasının geçmemesi şans tabi artık büyük bir şans.”

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