(Özel) Denizli’de faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasında

Denizli’de park halindeyken frenleri boşalan otomobil kendi kendine hareket ederek araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkıp yol ortasında durdu. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda büyük şans eseri kaza yaşanmazken, şoförsüz bir şekilde giden aracı esnaf fark edip durdurmayı başardı.

İlginç olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sürücüsünün 580. Sokak girişine park ettiği 20 YH 596 plakalı otomobil, frenleri boşalınca kendi kendine hareket etmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı gitmeye başlayan otomobili o sırada çay dağıtan Yakup Kuş isimli esnaf fark etti. Aracın arkasına geçen Kuş aracı elleri ile durdurarak daha fazla ilerlemesini önleyerek yol ortasında durdurmayı başardı. Yol ortasında duran aracı gören diğer sürücü ve yayalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çevre esnafı olay sonrası otomobilin sürücüsünü aramaya koyuldu. Esnaf olaydan yaklaşık 5 dakika sonra aracın sürücüsünü bularak çağırdı. Aracının başına gelen sürücü otomobilini aynı yere park ederek bir daha hareket etmesine karşı önlem olarak lastiklerinin arkasına taş koydu. İsmini vermek istemeyen araç sürücüsü ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

Öte yandan, otomobilin el freninin çekik olduğu ancak buna rağmen kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.