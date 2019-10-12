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(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Denizli’de 22 yaşındaki üniversiteli gencin kaldığı apart dairesinde siyanür içerek intihar ettiği ileri sürüldü.

(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası

Denizli’de 22 yaşındaki üniversiteli gencin kaldığı apart dairesinde siyanür içerek intihar ettiği ileri sürüldü. Gencin siyanür içerek intihar ettiği iddiası üzerine olay yerine AFAD’a bağlı özel teçhizatlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) ekipleri sevk edildi. Gencin cenazesini KBRN ekipleri çıkrdı.
Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerindeki apartta meydana geldi.
İddialara göre, akşam saatlerinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim öğrencisi E.C.A (22) isimli çocuklardan haber alamayan ailesi durumu birlikte kaldığı ev arkadaşına bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine gencin şehir dışında olan ev arkadaşı apart yetkililerini arayıp durumu anlatarak daireye bakmalarını istedi. Ancak apart çalışanları gencin dairesinden koku geldiğini hissedince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dairede gelen kokunun kimyasal olabileceğini düşünerek zehirlenme tehlikesine karşı içeri girmedi ve içeri girişleri de yasakladı. Sonrasında ise durum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bildirildi. Ardından bu defa bölgeye özel teçhizatlı KBRN ekipleri gönderildi. Olayın gerçekleştiği aparta gelen ekipler oksijen maskeleri ve özel kıyafetleri ile gerekli güvenlik önlemlerini alarak daireye girip E.C.A’nın cesedini özel bir ceset torbasına sarıp tabuta koyarak çıkardı.

Gencin siyanüre nasıl ulaştığı belirsizliğini koruyor
Gencin cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk belirlemelerde E.C.A’nın siyanür içerek intihar ettiği öne sürülürken, gencin siyanüre nasıl ulaştığı ise polis tarafından başlatılan soruşturma sonrasında belli olacak.
Öte yandan, KBRN ekipleri bölgede siyanür ölçümleri yaparken incelemeler yaklaşık 2 saat sürdü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası

(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası

(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası

(Özel) Denizli’de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası

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