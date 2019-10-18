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(Özel) Depodaki 150 bin TL değerindeki elektronik malzemeyi çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar’da araçla bir depoya gelen 6 hırsız, yanlarından geçen vatandaşlara aldırış etmeden depodaki 150 bin TL değerindeki elektronik malzemeyi arabaya yükleyerek kayıplara karıştı.

İstanbul Üsküdar’da araçla bir depoya gelen 6 hırsız, yanlarından geçen vatandaşlara aldırış etmeden depodaki 150 bin TL değerindeki elektronik malzemeyi arabaya yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızların ellerindeki demir makasıyla araçtan inmesi ve depodan çaldığı malzemeleri araca yüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 26 Eylül Perşembe günü saat 06.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Yıldıran Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, araçla sokak üzerindeki depo önüne gelen 6 kişi, ellerindeki levye ve demir kesme makasıyla araçtan indi. Araçtan inen 6 kişiden 5’i elektronik malzeme yüklü deponun kapılarını kırmaya çalışırken bir kişi ise arabada gözcülük yaptı. Demir kesme makasıyla deponun demir korkuluklarını kesmek için uğraşan 5 kişi yaklaşık 20 dakikalık uğraş sonucu deponun korkuluklarını kesmeyi başardı. Bunun üzerine depoya giren hırsızlar 50 koli ve piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan elektronik malzemeyi geldikleri araca yükledi. Hırsızların ellerindeki demir makasıyla araçtan inmesi ve depodan çaldığı malzemeleri araca yüklemesi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

“150 bin TL’ye yakın bir zararım var”
Yaklaşık 150 Bin TL’lik elektronik malzemesinin çalındığını ifade eden Fatih Aksu, “Eminönü Tahtakale’de esnafız. Bizim depomuz Anadolu yakasında. Malımız bittikçe depodan mal getiriyoruz. Sabah depoya gittik. Deponun bütün kepenklerini, demir parmaklıklarını kesmişler. Yarım saat uğraşmışlar. 50 koli malımızı almışlar. Aradan 20 gün geçti, konuyla pek ilgilenen olmadı. Hiçbir sonuç alınmadı. Bu kişiler hala rahatça gezip dolaşıyorlar Beyaz bir araçla gelen 6 kişi hala bulunmadı. Zararımız büyük. 150 bin TL’ye yakın bir zararım var. Ama ortada bir sonuç yok. Beş kişi arabadan iniyor, bir kişi de arabada bekliyor. Levye ve demir kesme makasıyla korkulukları kesiyorlar. 50 koli malımızı alıp gidiyorlar” diye konuştu.

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