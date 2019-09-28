(Özel) Depremde evinde çatlaklar oluşan engelli çift sokakta kaldı

İstanbul’da yaşanan depremde binalardaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, Silivri’de evde yaptıkları turşularla geçimini sağlayan engelli çift evleri mühürlendiği için sokakta kaldı.

İstanbul Silivri’de dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ederken, bazıları kamuya ait birçok bina tahliye edildi. Silivri’nin Küçükkılıçlı Mahallesi’nde yaşayan engelli bir çift ise evlerinin mühürlenmesi ile sokakta kaldı. Evde turşu yapıp satarak geçinen ve başka geliri olmayan Halise ve Cansel Başaran çifti, şimdi başlarını sokabilecekleri iki göz oda için yetkililerden yardım bekliyor.

"Biz 10 yıl önce birbirimize sığındık, başka kimsemiz yok"

10 yıl önce evlendiklerini belirten Cansel Başaran, "Biz ikimiz de engelliyiz. 10 yıl önce birbirimizi bulduk, birbirimize sığındık. Burada derme çatma iki göz oda yaptık kendimize. Bunu da harç borç yaptık. Eşim evde turşu yapıyor, ben de kahvenin yanında tezgah açıp satıyorum. Biz böyle geçiniyoruz. Başka gelirimiz yok. Bir anam var 70 yaşında. Onun da kendine gücü yok. Onda kalalım diyoruz ama merdivenler var ve bizim durumumuza uygun değil. Burası düz ayaktı. Çocuğumuz da yok. Yine biz bizeyiz. Depremde evdeydik. Çok korktuk. Depremden sonra belediye ekipleri geldi inceledi. Evi mühürlediler. Şimdi kapının önünde sokakta kaldık. Ne içeri girebiliyoruz ne bir yere gidebiliyoruz. Yine birbirimize sığındık. Can sağ olsun. Önümüz kış, sokakta ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.