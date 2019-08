(Özel) Depremzede aile 6 yaşındaki çocukları için yardım istiyor

“Evim yıkıldı çocuğuma ilaç veremiyorum”

Anne Selda Turan, çocuğunun hastalığını ilk öğrendiğinde büyük bir acı yaşadığını kaydederek, “İlk öğrendiğimiz de kaynar sular başımdan aşağıya döküldü. Gittik doktora yaşı küçük olduğu için doktorlar bizden imza istedi. Çok sorunlar yaşadık çok zorluklarla buraya kadar getirdik. istediğim devletimden bize bir yardım eli uzatılması çocuğumun. Her ay kiralardan bıktık, kira kira sürünmekten yoruldum artık, oğlumu düzenli tedavilere götüremiyorum artık. Evim yıkıldı çocuğuma ilaç veremiyorum, düzenli İzmir’e götürüp getiremiyorum. İstediğim devletimizden bize bir yardım eli uzatması bir an önce çocuğumun tedavisi için” diye konuştu.

“Bize yardım edin!”

Çadırda kalmaya başladıklarını ve bununda zor olduğunu ifade eden Turan, “Çadır kalmak zor oluyor. İlaçlarını veremiyorum onun ilaç veriyoruz evde ilaç alamıyor şu an kendisi mama kullanıyor mama veriyorum onu da birazcık kaldı elimizde. Onu da veremiyorum bitti oldu o da burada kaldık babası da çalışamıyor zaten ayağından dolayı böyle çadırlarda çok zor oluyor çocuklar için. Herkese sesleniyorum, bize bir yardım eli uzatsınlar Allah rızası için çocuğum için benim için değil bizi yardım etsinler. Ama ben bir anneyim herkese sesleniyorum bir anne olarak sesleniyorum bana yardım eli uzatsınlar. Çok ağlıyorum, başıma yastığa koyduğumda her gün ağlıyorum her gün evladımın hastalığı aklıma geliyor her saat her gün hastaneler de gözyaşı döküyorum” şeklinde konuştu.

Küçük çocuktan herkesi duygulandıran cevap

Hastalığına rağmen gülümsemesi hiç kaybolmayan minik çocuk ise yaşıtları gibi her bulduğu fırsatta oyun oynayarak çocukluğundan adeta kopmak istemiyor. Minik Akın Arda’nın büyüdüğünde ise doktor olup çocukları iyileştirmek istediğini söylemesi ise herkesi duygulandırdı.