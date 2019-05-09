HABER

(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Osmanlı Devleti’nde bir dönem her yıl Ramazan ayının 15’inde Topkapı Sarayı’nda ziyarete açılan "Hırka-i Saadet"e dokundurulduğu için büyük manevi öneme sahip el bezlerden (Destimal-i Şerif) biri Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.Bursa Kent Müzesi’nde Ramazan ayı sebebiyle Destimal-i Şerif’in sergilenmesine başlandı.

(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı

Osmanlı Devleti’nde bir dönem her yıl Ramazan ayının 15’inde Topkapı Sarayı’nda ziyarete açılan "Hırka-i Saadet"e dokundurulduğu için büyük manevi öneme sahip el bezlerden (Destimal-i Şerif) biri Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.
Bursa Kent Müzesi’nde Ramazan ayı sebebiyle Destimal-i Şerif’in sergilenmesine başlandı. Destimal-i Şerif, soyu Akkoyunlulara uzanan, Osmanlı döneminde 56 paşa çıkaran ve kuşaktan kuşağa geçen Bosna Hersek Sancak Beyliğini dört asır yürüten "Çengiç" ailesinin, müzeye bağışladığı barutluktan çıktı. Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından Haydar Çengiç’e hediye edilen, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan ve manevi değeri büyük olan Destimal-i Şerif ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı. Müzenin ziyaretçileri büyük ilgi gösterdikleri Destimal-i Şerif’i inceleyerek, görevlilerden bilgi alıyor. Destimal-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini bekliyor.
Bursa Kent Müzesi Sorumlusu Dilek Yıldız Karakaş, "Bu Destimal-i Şerif İkinci Abdulhamit tarafından Çengiç ailesine hediye edilmiş. Bursa’nın köklü ailelerinden Çengiç ailesinin son ferdi Leyla İlova’nın, atalarından kalan kılıç, ateşli silah, tılsımlı gömlek, tekstil malzemeleri, ferman, barutluk gibi eşyaları müzeye bağışlandı. Bu eşyalar, bir yıl boyunca sergide kaldı. Bir gün silahları ve barutlukları temizlerken, barutluğu açtık, içinden bir bez tülbent çıktı. Tülbenti açtığımızda üzerinde bazı Osmanlıca yazılar olduğunu gördük. Tülbenti araştırdığımızda Destimal-i Şerif olduğunu öğrendik. Her ramazan ayında Destimal-i Şerif müzemizde sergiliyoruz. Müzeyi ziyaret edenlerin ilgisi yoğun oluyor." dedi.

(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı

(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı

(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı

Yaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçları
Elleri ve ayakları yok ama azmi varElleri ve ayakları yok ama azmi var
Eşek arıları bu denklemi çözebiliyor: X, Y'den, Y de Z'den büyükse X, Z'den büyüktürEşek arıları bu denklemi çözebiliyor: X, Y'den, Y de Z'den büyükse X, Z'den büyüktür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.