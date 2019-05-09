(Özel) Destimal-i Şerif Ramazan ayında görücüye çıktı

Osmanlı Devleti’nde bir dönem her yıl Ramazan ayının 15’inde Topkapı Sarayı’nda ziyarete açılan "Hırka-i Saadet"e dokundurulduğu için büyük manevi öneme sahip el bezlerden (Destimal-i Şerif) biri Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.

Bursa Kent Müzesi’nde Ramazan ayı sebebiyle Destimal-i Şerif’in sergilenmesine başlandı. Destimal-i Şerif, soyu Akkoyunlulara uzanan, Osmanlı döneminde 56 paşa çıkaran ve kuşaktan kuşağa geçen Bosna Hersek Sancak Beyliğini dört asır yürüten "Çengiç" ailesinin, müzeye bağışladığı barutluktan çıktı. Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından Haydar Çengiç’e hediye edilen, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan ve manevi değeri büyük olan Destimal-i Şerif ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı. Müzenin ziyaretçileri büyük ilgi gösterdikleri Destimal-i Şerif’i inceleyerek, görevlilerden bilgi alıyor. Destimal-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Bursa Kent Müzesi Sorumlusu Dilek Yıldız Karakaş, "Bu Destimal-i Şerif İkinci Abdulhamit tarafından Çengiç ailesine hediye edilmiş. Bursa’nın köklü ailelerinden Çengiç ailesinin son ferdi Leyla İlova’nın, atalarından kalan kılıç, ateşli silah, tılsımlı gömlek, tekstil malzemeleri, ferman, barutluk gibi eşyaları müzeye bağışlandı. Bu eşyalar, bir yıl boyunca sergide kaldı. Bir gün silahları ve barutlukları temizlerken, barutluğu açtık, içinden bir bez tülbent çıktı. Tülbenti açtığımızda üzerinde bazı Osmanlıca yazılar olduğunu gördük. Tülbenti araştırdığımızda Destimal-i Şerif olduğunu öğrendik. Her ramazan ayında Destimal-i Şerif müzemizde sergiliyoruz. Müzeyi ziyaret edenlerin ilgisi yoğun oluyor." dedi.



