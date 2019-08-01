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(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi.

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim’de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yapımı tamamlanan oto yolun Bursa etabını 1963 model klasik otomobil ile test etti. Sanat eseri görünümündeki dev proje gökyüzünden de drone ile görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos’ta açılıyor. Açılış öncesi projenin Bursa etabını son kez inceleyen Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin sanat eseri görünümündeki otobanı 1963 model klasik otomobili ile test etti. Bursa’dan Karacabey bağlantı noktasına kadar kendisinin kullandığı üzeri açık klasik otomobille giden vekil, otoyoldaki son çalışmaları da yerinde inceledi.
Esgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük projelerinden birisi İstanbul ile İzmir’i entegre eden 426 kilometrelik yolun tamamını pazar günü Cumhurbaşkanımız Bursa’dan hizmete açıyor. Gurur verici bir yatırım 2011 yılında başlanan bu yatırımın 2020 yılında tamamlamayı hedefliyorduk. Bir yıl önce tamamlamak kısmet oldu. Kurban Bayramı öncesi bu açılışın yapılması çok önemliydi. Bayram tatillerinde trafik yoğunluğu çok fazla oluyordu. Biz siyasetten memlekete millete hizmeti anlıyoruz. Bu güne kadar hep bu gaye ile gayret gösterdik. Bugünde yine Bursa Şehir Hastanesiyle birlikte Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunun açılıyor oluşunun gururunu yaşıyoruz. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza Bursa halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Bu sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıran bir yatırım değil. Hem ülkemizin, hem şehirlerimizin ekonomisine, ticaretine, tarımına, turizmine çok büyük katkılar sunacak yeni ve büyük yatırımları da ortaya koyacak bir çok gelişmenin öncülü olarak ortaya konan bir yatırım olarak görüyorum. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 olarak sembolize ettiği hedefler aslında bu ülkenin geleceğine istikbaline yönelik hedeflerdir. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ben bütün Bursa’lı hemşehrilerimi pazar günü otoyolun açılışına davet ediyorum" dedi.
Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen daha önce 29 Ekim 2019’da hizmete açılması planlanan 426 kilometrelik Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Kurban Bayramı öncesinde hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü açılışına yapacağı otoyol kurban bayramı öncesi İzmir yolundaki sıkışıklığı ortadan kaldıracak. Dev proje sayesinde 9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşecek. Otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolar.

"201 kilometre otoyol 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı
İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda. Bu zamana kadar toplamda 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı. bugüne kadar Gebze-Bursa arası (Osmangazi Köprüsü Dahil) : 78 Km Otoyol ve 9,5 kilometrelik bağlantı yolu, Balıkesir Kuzey ve Balıkesir Batı Kavşakları arası 29 kilometre Otoyol ve 3,5 kilometre bağlantı yolu, Akhisar Kavşağı

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti

(Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni yolu 56 yıllık klasik otosuyla test etti
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