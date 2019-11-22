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(Özel) Devasa kanyonda 9 bin yıllık tarihin izleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

Dünyanın eşsiz mekanları arasında yer alan Çal Kısık Kanyonunun turizme açılması için çalışmalar sürüyor.

Dünyanın eşsiz mekanları arasında yer alan Çal Kısık Kanyonunun turizme açılması için çalışmalar sürüyor. 9 bin yıllık tarihi içinde barındıran kanyonda Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları da bulunuyor. Kanyonun drone ile havadan alınan görüntüsü ise görenleri etkiledi.
Doğal güzelliği ile nadir mekanlar arasında yer alan Kısık Kanyonu’nun turizme kazandırılması için Çal Belediyesi’nin hazırladığı projenin yapımı sürüyor. Doğa severlerin özellikle yaz aylarında akınına uğrayan kanyona, ilk etapta 3.5 kilometrelik yürüyüş parkuru yapılacak. Derinliği ortalama 90 metre, genişliği ise yer yer 25-30 metre olan kanyon, Büyük Menderes Nehri’ni içinde barındırıyor.

İlerledikçe 9 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor
Kanyonun tam anlamıyla turizme kazandırılması için yapılan çalışmalarda, yetkililer ilerledikçe 9 bin yıllık tarihi de gün yüzüne çıkartıyor. Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları rahatlıkla görülebilirken, geçmişe ait izler de kanyonun içinde bulunuyor.
Proje ve kanyon hakkında bilgi veren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Türkiye’deki ender kanyonlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti. İçinde su olmasının, Büyük Menderes’in geçmesinin kanyonu özel kıldığını ifade eden Akcan, “Çal Kanyonu sadece 3,5 kilometre ile bitmiyor. 847 yıllık tarihe sahip olan koyun atlatma şenliklerimizi düzenlemiş olduğumuz yere kadar gidersek de yaklaşık 8,5 kilometrelik bir kanyon ama biz bunun inşallah ilk etaptaki 3,5 kilometrelik alanını faaliyete geçirmek istiyoruz” dedi.

“Kanyonda 2020 yılında kazı çalışmasına başlanacak”
Başkan Akcan, kanyonun tarihi hakkında da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgiler vererek kanyonun tarihi bir antik kenti bünyesinde barındırdığını ifade ederek şunları söyledi:
“Kanyonun tarihine baktığımızda bir antik kentimiz var burada Lounda diye bir antik kentimiz var. ‘O’ Lounda Antik Kenti’nin içerisinde bir milatta önce yaşam olan, yaşam süren ve burada yaşam izlerine rastladığımız mağaralarıyla, değişik o döneme ait kalıntılarla süslenmiş bir kanyon burası, inşallah önümüzdeki günlerde, Lounda antik kenti ile de ilgili çalışmalar yapacağız. Şu anda zaten kanyon yolu üzerinde bulunan Dayılar Mahallemizde mevcut olan Ekşi Höyük olan bir antik kentimiz var. Bu Ekşi Höyüğümüzde şu anda kazı çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi’nde ki hocalarımızda kazı çalışmalarını yapıyor. Şu ana kadar gelen bilgiler bize 9 bin yıl önceki yaşama doğru gidiyor. Artık aslında baktığımız zaman tarihide yeniden yazılma gibi bir durumda karşı karşıyayız. Yine o Ekşi Höyük’ün yanındaki Aşağıseyit Mahallemizde bulunan bir tane de antik kentimiz var. İnşallah kale şeklinde orayı da bu sene 2020 yılında kazı çalışmasına başlanacak. Yani burası sadece kanyondan ziyade yaşam kentinin de olduğu bir yaşam şekliyle inşallah insanlarımıza hizmet edecek.”

"Kanyonu ‘Millet Kanyonu’na çevireceğiz"
Yaptıkları proje ile kanyonu Millet Kanyonu’na çevirmek için uğraştıklarını ifade eden Başkan Akcan, “Biz buraya sadece yürüyüş yolu yapmayacağız, sadece yürüyüş yolu yaptıktan sonra bitmeyecek, inşallah hedefimiz 2021’in Nisan ya da Mayıs’ında burayı hizmete açarken en az 2 tane kafeteryamız olacak burada. Dinlenme yerleri, çay evleri ve her şeyden en önemlisi mescidinin olduğu, tuvaletlerinin olduğu ve oturma yerlerinin olduğu bir alan olacak. Ama burayı özel kılan bir Türkiye’de farklı bir boyutunu bunu inşallah çalışıyoruz şu anda, peyzajcı arkadaşlarımız Orman Müdürlüğümüz ile beraber, burayı aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Parkı dediği yeri biz, inşallah biz bunu kanyonda gerçekleştireceğiz. Çal Kanyonunu ‘Millet Kanyonu’na dönüştüreceğiz burayı, burada değişik 101 tane çiçeklerimiz olacak. İşte sümbülünden, sursalından, kekiğinden, lavantasından ve ıhlamur ağaçlarından, iğde ağaçlarından aklınıza gelebilecek olan bütün güzellikleri yaşayabileceğimiz bir alana dönüştüreceğiz, botanik bahçeye dönüştüreceğiz burayı. Bu da nasıl olacak, Mart ayında buraya geldiğinde Kasım, Aralık, Ocak’a kadar, burada bütün çiçekleri, bütün renkleri görebileceğiz inşallah. Hedefimiz amacımız bu, bununla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Fen İşleri Müdürlüğümüz inşallah bunlarla ilgili de çalışmalar güzel gidiyor şu anda, Orman İşletme Müdürlüğümüz destek veriyor. İnşallah vali beyle görüştük kendisi de destek veriyor. Burayı çok farklı bir hale getireceğiz. 2021’in Nisan ayında burayı bütün hem iç hem de dış turizme açmış olacağız” diye konuştu.

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