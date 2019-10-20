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(Özel) Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde lise mezunu genç, kendi imkanları ile yerli robot yaptı.Devrek’te 26 yaşındaki motor tamircisi lise mezunu Muhammet Öksüz, icat ettiği yerli robot ile görenleri hayrete düşürüyor.

(Özel) Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde lise mezunu genç, kendi imkanları ile yerli robot yaptı.
Devrek’te 26 yaşındaki motor tamircisi lise mezunu Muhammet Öksüz, icat ettiği yerli robot ile görenleri hayrete düşürüyor. Devrek Sanayi Sitesi’nde motor tamirciliği yapan Meslek Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Öksüz, "Bu işe başlamadan evvel bir mermer fabrikasında çalışıyordum. Patronumun binlerce dolar para vererek İtalya’dan ithal ettiği makineden ben sorumluydum. O dev makineye ne yüklerseniz gerek ahşap, gerek metal ve gerekse mermere o objeleri kabartma ve üç boyutlu olarak size veriyor. Bir müddet sonra patronumla anlaşamadık ve o iş yerinden ayrıldım. Ayrılmadan evvel o cihazı çok inceledim, kendim tamirhane açınca o cihazı neden ben de yapamayayım dedim ve kolları sıvadım. Sanayiden temin ettiğim parça ve elektronik cihazların montajını yaparak binlerce dolar verilerek ithal edilen cihazın minisini icat ettim. Bilgisayara ne yüklerseniz birebir orijinalini veriyor. Benim yetkililerden ve iş adamlarından isteğim bana destek verildiği zaman dışarıdan binlerce döviz vererek paramızın dışarı gitmesini engellemek ve ülkemize katma değer sağlamaktır” diye konuştu.

(Özel) Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı

(Özel) Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı

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