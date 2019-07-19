(ÖZEL) Dikildikten 21 yıl sonra çiçek açtı

Ömrü boyunca sadece bir kez çiçek açan ‘agave’ bitkisi Beylikdüzü’nde görüntülendi. Beylikdüzü’nde bir sitede dikilmiş olan yüzyılın bitkisi, 21 yıl sonra çiçek açtı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde 21 yıl önce dikilen ‘agave’ bitkisi özenle bakımının ardından çiçek açtı. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Meksika’nın Tequila yanardağı ve Rio Granada Nehrinin arasında kalan 35 bin hektarlık alanda bulunan ‘agave’ bitkisi dünya mirası listesine ve koruma altına alındı. Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan bitki, halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl” olarak adlandırılıyor. Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor.

“Agave ömrü boyunca sadece 1 kere çiçek açıp daha sonra ölen bir bitki”

Agave bitkisinin ömrü boyunca sadece 1 kez çiçek açtığına dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj mimarı Nesrin Ergün, “Site görevlisinden öğrendiğimize göre 20 ya da 21 yıl önce bu bitki dikilmiş. Çiçeğini açarak da vejetasyon dönemini tamamlamış olacak. Burada site içerisinde yetişen bitki ise daha çok tropik kökenli bir bitki ismi Agave’dir. Daha çok Orta Amerika ve Güney Amerika’da yetişen ve daha sonra dünyaya yayılan bir bitki türü olarak biliyoruz. Bitki genel itibariyle sukulent yapıda monokarpik dediğimiz ömrü boyunca sadece 1 kere çiçek açıp daha sonrasında ise ölen bir bitki çeşididir. Bitkinin genel yapısının gelişmesinde daha doğrusu yapraklarının 1 metre ile 2 metre arasında uzunluğa sahip olması beklenir. Böylece bitki yayılım olarak 2 ile 4 metre arasında bir yayılıma sahip olabilir. Yüksekliği ise 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında olabilir ve ömrü boyunca da bütün yapraklarında topladığı bitki besinlerini sadece bir çiçek açabilmek için biriktirir ve en sonunda da bitki ölmeden önce tek bir çiçeğini açar. Bu çiçeğinin büyüklüğü devasadır. Çiçek sapıyla beraber 7 ile 10 metre arasında bir çiçek görebiliriz” dedi.