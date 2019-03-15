(Özel) Dikkatsiz sürücü yoldaki adama çarptı

Beykoz’da işine gitmek için yolda yürüyen bir kişi, yolda seyreden aracın çarpmasıyla kafasından yaralandı. Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. İşine giden 45 yaşındaki İbrahim Demirtürk isimli vatandaşa, o sırada yolda seyreden bir araç çarptı. Araç sürücüsünün, sol tarafa döndüğü sırada fark edemeyerek çarptığı adam yere düşerek kafasından yaralandı. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı adama ilk müdahale yapıldı. Yaralı adam, ardından tedavi edilmek üzere Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirtürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza nedeniyle yolda trafik sıkışıklığı yaşandı.

