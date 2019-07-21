HABER

(Özel) Dilenci kedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bursa’da vatandaşlar, hamile sokak kedisine mama alabilmek için pankart hazırladı.

(Özel) Dilenci kedi

Bursa’da vatandaşlar, hamile sokak kedisine mama alabilmek için pankart hazırladı. Pankartın başında oturan kedi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, sokak kedisine sahip çıkarak Tekir adını taktı. Vatandaşlar, gebe olan Tekir’e mama alabilmek için farklı bir yola başvurdu. Kediyi sokakta oturmaya alıştıran mahalle sakinleri, önüne de "Sağır ve dilsizim. Yavrularım olacak, çalışamıyorum" yazılı pankart koydular. Kedi ise saatlerce gelen geçenden rahatsız olmadan bu pankartın başında oturuyor. Kediyi ve pankartı gören bazı vatandaşlar meraklı gözlerle izlerken, bazıları da para yardımında bulunuyor.

(Özel) Dilenci kedi

(Özel) Dilenci kedi

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
Yerli sosyal medya platformu 'Yazbee' hazır; Hedef 30 milyon kullanıcıYerli sosyal medya platformu 'Yazbee' hazır; Hedef 30 milyon kullanıcı
Tarihi medrese önünde sürpriz evlilik teklifiTarihi medrese önünde sürpriz evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.