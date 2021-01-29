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  4. (Özel) Dilenciler uslanmıyor: Farklı kişiler aynı yerde aynı çocuğu kullanarak dilendi

(Özel) Dilenciler uslanmıyor: Farklı kişiler aynı yerde aynı çocuğu kullanarak dilendi

29.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Taksim Meydanının altındaki otobüs duraklarında kucağında çocukla dilenen bir kadın zabıtalar tarafından yakalandı.

Taksim Meydanının altındaki otobüs duraklarında kucağında çocukla dilenen bir kadın zabıtalar tarafından yakalandı. Aynı çocuk iki gün önce bir başka dilencinin yanında görülmüştü.
Taksim Meydanının altında bulunan “Tünel” otobüs durağında bir kadın yanına 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu alarak yere serdiği kartonun üzerine oturdu. Kadın, önüne koyduğu suları satma bahanesiyle önünden geçen insanlardan zorla para istemeye başladı. Kadının bu hareketinden rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri durağa gelerek kadını ve çocuğu oradan kaldırdı. Ekip aracına bindirilen kadın, Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesildiği öğrenildi.

İki gün önce başka bir kadın aynı çocuğu kullanarak dilenmişti
Zabıtanın yakalayarak işlem yaptığı dilencinin yanındaki küçük çocuğun iki gün önce bir başka dilencinin yanında olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri o kadını da yakalayarak kendisine para cezası kesmişti. Dilencilerin yedikleri tüm cezalara rağmen aynı yerde dilenmeye devam etmeleri ve küçük çocukları da buna alet etmeleri pes dedirtti.

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