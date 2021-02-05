(ÖZEL) Diş kliniğini basan karı koca terör estirdi

Avcılar’da bir diş kliniğinde tedavi olan ancak parasını ödemeyen kadın ve kocası dehşet saçtı. Kliniğe gelen öfkeli karı koca doktora küfürler yağdırıp, darp etti. Yaşanan olaylar güvenlik kamerasına ve çalışanların cep telefonuna böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17:00 sıralarında Avcılarda bir diş polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, 2018 yılında diş tedavisine başlanan H.B.Ş bir süre sonra maddi imkansızlarından dolayı tedavinin tamamlanması için doktordan süre istedi. Bu sürede diş tedavisinin devam etmesini en kısa zamanda ödemeyi yapacağını belirtti. En son randevusuna gelen kadın tedaviyi tamamlandıktan sonra hiçbir ödeme yapmadı. Defalarca aranmasına rağmen “tedaviden memnun kalmadım ödeme yapmayacağım” diyen kadın ücretin geri kalanını ödemeyeceğini belirtti. Bu durumu kabul etmeyen doktor S.U ile kadın arasında telefonda tartışma çıktı.

Eşiyle polikliniği böyle bastı

Telefonda yaşanan tartışmanın ardından sinirlenen kadın, “30 dakika sonra eşimi de alıp geliyorum bu lafları size ödeteceğim” diyerek telefonu kapattı. Eşi B.Ş ile polikliniğe gelen kadın ortalığı birbirine kattı. B.Ş, doktor S.U üzerine yürüyerek önce küfür etti daha sonra darp etmeye başladı. İş yerinde bulunan çalışanlar ise araya girerek öfkeli çiftti durdurmaya çalıştılar. Yaşanan kavga sonrası olay yerine polis ekipleri gelerek her iki tarafı karakola götürdü.