(Özel) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Elazığ’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık olarak bölgede yaptıkları hizmetleri anlattı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık olarak depremzedelerin yanında olduklarını dile getirerek yapılan çalışmaları İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı.

Bir daha böyle büyük felaketlerin olmaması temennisinde bulunan Erbaş, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür felaketler, afetler bir daha olmaz. Olursa da tabi tedbirli oluruz. Millet olarak her zamanki birliğimizi, beraberliğimizi bu depremde de devlet olarak göstermiş bulunmaktayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, yetkililerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı, AFAD, Kızılay yani bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının burada kardeşlerimizin yanında olması, depremzedelerin yanında olması, hakikaten çok sevindirici” dedi.

Cami ve taziye evleri depremzedelere açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduklarını söyleyen Erbaş, “Daha deprem olur olmaz evlerinden dışarıya çıkan kardeşlerimize bütün camilerimizi açtık. Sıcacık hale getirdik. İmamlarımızın rehberliğinden depremzede kardeşlerimizin kalıcı bir mekan buluncaya kadar camilerimizde kalmalarını sağladık. Türkiye Diyanet Vakfı olarak sıcak yemek ve çorba ikramında bulunmak için 5 bin kişilik bir mutfak bir tırdan oluşan mutfağı Elazığ’da kurduk. Yine Sivrice’de bir çadır kurduk, çadır mutfak kurduk. Orada da depremzede kardeşlerimize yemek ikram etmeye çalışıyoruz" dedi.