(Özel) Doğal afette iletişimi kesilmeyen teknoloji ‘telsiz’

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından sesli aramalarda yaşanan yoğunluk; telsizle haberleşmenin önemini yeniden gündeme getirdi. Gölcük depreminde 10 gün boyunca haberleşmeyi telsizle sağladıklarını ifade eden Şua Tortu, “İhtiyaç anında cihazlarımızı, bilgilerimizi kamuoyunun yararına sunuyoruz" diye konuştu.

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8’lik depremin ardından sesli aramalarda yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Çoğu vatandaş İstanbul’daki yakınlarına GSM operatörleri üzerinden ulaşmakta problem yaşarken meydana gelebilecek bir afet anında iletişimin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

20 yıl önce meydana gelen Gölcük depreminde iletişimin koptuğunu ve gönüllü olarak bölgeye giderek 10 gün boyunca telsizle iletişimde etkin rol aldıklarını anlatan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (T.R.A.C) Zonguldak Şubesi Başkanı Aziz Şua Tortu, İHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.

“Olağanüstü durumlarda telsizin önceliği kaçınılmaz”

Teknolojik gelişmeler yaşansa da telsizle iletişime her zaman ihtiyaç olduğunu aktaran Şua Tortu, “Hobi olarak bu işe başladım. Hobi olarak devam ediyorum. Ama sivil toplum örgütü olduğumuz için ihtiyaç anında cihazlarımızı, istasyonlarımızı ve bilgilerimizi kamuoyunun yararına sunuyoruz. Bu tip olağanüstü durumlarda telsizin önceliği kaçınılmaz. GSM şebekelerinin yapısı itibariyle aynı anda binlerce kişinin yüklenmesiyle çalışabilmesi mümkün değil. Zaten bütün dünyada da böyledir. O sebepten daha büyük yıkımlarda mesela 20 sene önceki depremde yaklaşık bir hafta iletişim kurulamadı. O zaman görevli operatörler olarak çadırlarda Ankara ve diğer büyük şehirlerle bağlantıyı sağladık. İleride böyle bir durum olduğunda yine aynısı olacak” dedi.