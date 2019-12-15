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(Özel) Doğal şifa deposu tarhana kış aylarında sıkça tercih ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kış aylarında tercih edilen tarhana, adeta doğal vitamin deposu olarak vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

Kış aylarında tercih edilen tarhana, adeta doğal vitamin deposu olarak vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Uşak’ta yaklaşık 50 yıldır tarhana üretimi yapan İsmail Yeldanlı, tarhananın soğuk algınlığı ve gribe karşı başvurulması gereken gıdaların başında geldiğini söyledi.
Kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı sırasında en çok tüketilen çorba olarak bilinen tarhana çorbasının pek çok çeşidi bulunuyor. Uşak denilince akla gelen ilk ürünlerden olan tarhana çorbası, içerisinde bulunan maddelerle doğal bir şifa deposu olarak bölgede sıkça tercih ediliyor. Yaklaşık 50 yıldır tarhana üreten İsmail Yeldanlı, tarhananın içerisindeki ürünlerin tamamen doğal olduğunu belirterek, soğukla birlikte gelen hastalıkları uzaklaştırmada oldukça etkili olduğunu söyledi. Uzun yıllardır işletmelerinde tarhananın hem üretimini hem de satışını yaptıklarını ifade eden Yeldanlı, tarhanaya gösterilen talebin son zamanlarda arttığını dile getirdi. Babadan oğula gelen tarhananın üretimiyle uğraştıklarını belirten İsmail Yeldanlı, “Tarhana bağışıklık sistemine müthiş bir şekilde olumlu etkidir. Onun için tarhananın özellikle kış aylarında tüketilmesi birçok hastalığı önler. Tabii tarhana yalnızca kış aylarında tüketilmemeli, yaz-kış tüketilmesi gerekir. Sakın eczacılar kızmasın ama tarhanayı sürekli tüketince insanlar eczaneye daha az gider, hastalığa daha az yakalanır. Onun için tarhana 365 gün tüketilmesi gereken bir üründür” diye konuştu.

“Kilo vermede yardımcı”
Tarhananın şifa deposu olduğunu dile getiren Yeldanlı, tarhananın nefes borusunu temizlemesinin yanında tokluk hissi verdiğini belirterek, bu sayede kilo vermeye yardımcı olduğunu kaydetti. Tarhananın doğal bir vitamin deposu olduğunu dile getiren Yeldanlı, “Bunun içerisinde 18 tane doktor var. İçerisinde proteininden mineraline her şey olduğu için yediden yetmişe tüketilmeli. Hatta bizlerde 6 aylık bebeklerin kullanacağı ürünler de var, 6 aylık bebekten 70-80 yaşındaki insanlara kadar kullanılabilecek tarhana ürünleri var. Tarhanaya önem vermek lazım. Tarhananın içerisinde bir tek ürün yok; domatesi, biberi, soğanı, yoğurdu, nanesi var. Hepsi ayrı ayrı şifa kaynağı ama bir de bunların birleşiminden olan ve 21 gün bekletilip fermente olan bir ürünün ne kadar faydalı olduğunu artık düşünün. Tarhananın şifası anlatılmaz yedikten sonra yaşanır diyoruz. Herkese de tarhanayı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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