HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Doğalgaz faciasına ramak kaldı

(Özel) Doğalgaz faciasına ramak kaldı

16.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğalgaz şebekesindeki boru, iddiaya göre alt yapı çalışması sırasında yapılan kazı esnasında delindi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğalgaz şebekesindeki boru, iddiaya göre alt yapı çalışması sırasında yapılan kazı esnasında delindi. Bir anda alev alan doğalgaz borusundaki yangın zamanında yapılan müdahale ile söndürüldü. Olayda amatör kameralarının çektiği görüntü ise faciaya ramak kaldığını gözler önüne serdi.
Olay, Şuhut ilçesi Altıgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketinin yüklenici firması tarafından önceki günlerde bölgede alt yapı çalışma başlatıldı. Çalışmalar esnasında iş makinesi ile yapılan kazıda iddiaya göre, kepçe operatörünün yaptığı bir yanlışlıktan dolayı sokaktan geçen doğalgaz borusu delindi. Boru ardından ortaya çıkan kıvılcımla alev aldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Olayın ardından bölge sakinlerinin haber vermesi olay yerine gelen doğalgaz ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Doğalgaz ekipleri olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için önce hattın doğalgazını kesti ardından yangının sönmesi ile boruya müdahale ederek değiştirdi. Yangının söndürülmesi ile herkes rahat bir nefes alırken cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe çıkması ise felaketten nasıl kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi.
Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Balıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçtiBalıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçti
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Enflasyon ve döviz mesajı

Enflasyon ve döviz mesajı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Son dakika! Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Balıkesir'deki çevre felaketi için belediyeden suç duyurusu

Balıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçti

150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

Balıkesir'de koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istendiği iddiasına soruşturma

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı hastaneye kaldırıldı

Rektör Çuvalcı hastaneye kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.