(Özel) Doğaseverlerden keşif amaçlı doğa yürüyüşü

Yeni kamp alanları keşfediliyor

Düzenlenen keşif amaçlı doğa yürüyüşü ile ilgili bilgi veren Keşif 13 Grubu Lideri Ömer Uğur, bu yılın keşif amaçlı ilk doğa yürüyüşüne Ahlat ilçesinden başladıklarını söyledi. Keşif 13 Grubu olarak gönüllü üyelerle birlikte geçen yıl il dışından da çok sayıda grup üyesiyle birlikte birçok kamp organizasyonu düzenlediklerini belirten Ömer Uğur, bu kapsamda organizasyonları daha önce keşfedilmemiş farklı mekanlarda devam ettirmek için çalışma başlattıklarını ifade etti. Keşif amaçlı doğa yürüyüşlerini her hafta sonu farklı bir mekanda devam ettireceklerini kaydeden Uğur, “Keşif 13 Grubu olarak geçen yıl Nemrut Krater Gölü kıyısında birçok kamp programı organize ettik. Organize etmiş olduğumuz kamplar sayesinde geçen yıl il dışından da birçok misafirimiz kampa dahil olmak için ilimize geldi. Geçen yıl ilk defa başlattığımız bu organizasyon oldukça keyifli geçti ve bir o kadar da ilgi gördü. Bizler de bu yıl havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte mevcut kamp alanlarının yanı sıra bu yıl için farklı kamp alanlarının keşfi için çalışma başlattık. Bu kapsamda da grup üyelerimizle birlikte Ahlat Çarho Mesire Alanı’nda incelemelerde bulunarak, dere boyuna doğru ise doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Burası daha önce kamp anlamında bir organizasyon yapılmamış bakir bir alan olduğu için çok hoşumuza gitti. Bu yürüyüş kapsamında burada gerekli inceleme ve fotoğraflamaları yaptık. İnşallah diğer grup üyelerimizle de bunları paylaşıp bu alanı kamp alanlarımız içerine dahil etmek istiyoruz. İnşallah bu yılda devam ettireceğimiz kamp organizasyonları ile kentimizin de tanıtımına daha çok katkı sunacağımıza inanıyorum. Ben bu vesileyle de organizasyonlara her anlamda katkı sunan tüm gönüllü grup üyelerimize teşekkür ediyor, şimdiden gerek şehir içinde ve gerekse şehir dışından tüm doğaseverleri gerçekleştireceğimiz kamplara davet ediyoruz” diye konuştu.

Grup üyelerinden Hakan Okay ise keşif amaçlı gerçekleştirilen doğa yürüyüşü sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyledi. İlk kamp deneyimini geçen yıl Nemrut Krater Gölü kıyısında gerçekleştirilen kamp ile yaşadığını ifade eden Hakan Okay, “Geçen yıl güzel geçen bir deneyimin ardından bu yılda yine gruba dahil oldum. Bugün de Ahlat ilçemizde güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Her şey çok güzel geçti. Bu yürüyüş sayesinde de ben başta olmak üzere bir çok insanın varlığından haberdar olmadığı Ahlat ilçemizdeki şelaleyi görme imkanım oldu. Grup üyelerimizle birlikte hem doğa yürüyüşü hem de keşif yapmak iyi geldi, tüm haftanın stres ve yorgunluğunu attık. İnşallah her hafta sonu farklı bir mekanda farklı yerler keşfetmeye devam edeceğiz” dedi.

Grubun genç üyelerinden Bera Hamza da doğanın kendisine çok iyi geldiğini dile getirerek, herkesi gruba dahil olmaya davet etti.