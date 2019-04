(Özel) Doğma büyüme muhtar

“Cumhurbaşkanımı çok seviyorum, beni köşke davet etsin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu dile getiren muhtar Reşit Kardan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. O bizim babamızdır. İnşallah beni Köşke davet eder. Kendisini görmeyi çok istiyorum. Tarihi Malazgirt ilçesinden selam ve saygılarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendimi bildim bileli muhtar”

Adalar Mahallesi sakinlerinden Rasim Birdal da Reşit Kardan’ın çok sevilen bir kişi olduğu söyledi. Kardan’ın mahalleye çok hâkim olduğunu vurgulayan Birdal, "Ben 53 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Reşit Kardan tek muhtarımızdır. Her sokakta, her kapıda, her evde kim var iyi bilir. Halkın ona büyük bir teveccühü var. Bizim kanat önderimizdir. Kendimi bildim bileli burada muhtar. Bu seçimlerde de yeniden muhtar seçildi, zaten rakibi de yoktu" şeklinde konuştu.