HABER

(Özel) Doğma büyüme muhtar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Reşit Kardan ömrünün 61 yılını muhtar olarak geçirirken, önümüzdeki 5 yıl için de rakipsiz olarak girdiği seçimleri kazandı.1935 yılında Malazgirt ilçesine bağlı Adalar Mahallesi’nde dünyaya gelen Muhtar Reşit Kardan, 1958 yılından beri muhtarlık görevini yürüterek büyük bir başarıya imza attı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Reşit Kardan ömrünün 61 yılını muhtar olarak geçirirken, önümüzdeki 5 yıl için de rakipsiz olarak girdiği seçimleri kazandı.
1935 yılında Malazgirt ilçesine bağlı Adalar Mahallesi’nde dünyaya gelen Muhtar Reşit Kardan, 1958 yılından beri muhtarlık görevini yürüterek büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 61 yıldır mahallenin tek muhtar adayı olarak seçimlere giren Reşit Kardan, 3 evliğinden yaklaşık 20 çocuğu ve 100’e yakın da torunu olduğunu dile getirdi.

“Bu muhtarlık mührünü tam 61 yıldır taşıyorum”
O günden bu yana görevini kesintisiz sürdüren Kardan, 31 Mart’ta yapılan seçimleri de kazandı. Tüm muhtarlık seçimlerine rakipsiz olarak giren Kardan, "Ben 1954’te askere gittim. İki yıl askerlik yaptıktan sonra ilçeme geldim ve 1958 yılında muhtar oldum. Bu muhtarlık mührünü tam 61 yıldır taşıyorum. Beş yıl daha muhtarlık yapacağım inşallah. Yani sizin anlayacağınız ben ölünce bu muhtarlık mührünü de benimle birlikte mezarıma gömecekler. Benden sonra kim gelirse kendine yeni muhtarlık mührü yapsın” dedi.

“Cumhurbaşkanımı çok seviyorum, beni köşke davet etsin”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu dile getiren muhtar Reşit Kardan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. O bizim babamızdır. İnşallah beni Köşke davet eder. Kendisini görmeyi çok istiyorum. Tarihi Malazgirt ilçesinden selam ve saygılarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendimi bildim bileli muhtar”
Adalar Mahallesi sakinlerinden Rasim Birdal da Reşit Kardan’ın çok sevilen bir kişi olduğu söyledi. Kardan’ın mahalleye çok hâkim olduğunu vurgulayan Birdal, "Ben 53 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Reşit Kardan tek muhtarımızdır. Her sokakta, her kapıda, her evde kim var iyi bilir. Halkın ona büyük bir teveccühü var. Bizim kanat önderimizdir. Kendimi bildim bileli burada muhtar. Bu seçimlerde de yeniden muhtar seçildi, zaten rakibi de yoktu" şeklinde konuştu.

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırımBursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım
CHP'li başkan, yolda karşılaştığı tilkiyi beslediCHP'li başkan, yolda karşılaştığı tilkiyi besledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

İmamoğlu paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

İmamoğlu paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Günlük burç yorumları 5 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

İzmir'de büfeye uyuşturucu operasyonu

İzmir'de büfeye uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı taşınıyor! İstanbul'da bu yollar kapalı (İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar)

Dikkat! İstanbul'da bu yollar kapanıyor

Amanos Dağları eteklerinde 'gelincik şöleni'

Amanos Dağları eteklerinde 'gelincik şöleni'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.