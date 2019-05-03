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(Özel) Doğudan batıya büyük göç başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının gelmesi ile birlikte mevsimlik tarım işçilerinin göçü başladı.

(Özel) Doğudan batıya büyük göç başladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının gelmesi ile birlikte mevsimlik tarım işçilerinin göçü başladı. Mevsimlik tarım işçileri para kazanmak için çadırları ve eşyalarıyla birlikte Ankara ve Konya gibi illere gidiyor.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dar gelirli aileler, geçimlerini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak başka illere göç ediyor. Çadır olarak kullanacakları malzemeler ile günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları eşyaları toplayan aileler, araçlara binerek yollara düştü. Mevsimlik tarım işçiliğinde en çok çocuklar olumsuz etkileniyor. Okullarını yarıda bırakmak zorunda kalan çocuklar, aileleriyle birlikte mevsimlik işçi oluyor.

Çocuklar okullarını yarıda bırakıyor
Mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte başka bölgeye gitmeye hazırlanan Mehmet Torzak,"Yoksulluktan batıya göçüyoruz. Mevsimlik işçi olarak gidiyoruz. 8 çocuk babasıyım, 6’sı öğrenci, ikisi lisede okuyor. Şu an mevsimlik işçi olarak gidiyoruz. Gideceğimiz yerde ne elektriğimiz var ne suyumuz var. Orada çadır hayatında yaşayacağız. Bu yoksulluk nereye kadar. İş-Kur kaydı oldu. Ben eşimi kaydettim ama adı çıkmadı. Akçakale’de yaşamak için Ankara’da bir dayın olması lazım ve bizim o dayımız da yok. Bu yoksulluk, bu fakirlik, bu pahalılıkta ne yapacağız. 8 çocuğa bakmak bu devirde zor. Yedi yıldır mevsimlik tarım işçisi olarak başka illere gidiyoruz. Gittiğimiz yerde ne su var ne elektrik var. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Çocuklar yerde yatıyor. Şurada dünyanın en tanınmış ovasında, yüz binlerce dönüm arazisi olan var ama biz faydalanamıyoruz. Biz de buradan kalkıp Ankara’ya, Konya’ya, Türkiye’nin her yerine gidip işçi olarak çalışıyoruz ama buradan faydalanamıyoruz" dedi.
Yasin Torzak adlı vatandaş ise "Akçakale ilçesinden şu an mevsimlik işçi olarak başka bir yere gidiyoruz. Çocuklarımızı okuldan alarak tarlaya çapa yapmaya gideceğiz. Yoksulluk ve geçim derdinden dolayı çocuklarımızı okuldan alarak mevsimlik işçi olarak gidiyoruz. İş-Kur’a yazıyoruz çıkmıyor, niye çıkmıyor. Büyüklerime sesleniyorum, benim 11 çocuğum var, 11 çocuğun 8’i öğrenci, okul okuyor. Lisede olan var, ilkokulda okuyan var. Öğrencilerin mayısta sınavları var. Sınavları yüzünden öğretmenleri ile görüşüyorum, çocuğunu alma diyor ama ben geçim derdinden dolayı onları mecburen götürüyorum. Niye götürüyorum, ben de istiyorum çocuklarım okusun, faydalı bir şeyler öğrensin diye ama maalesef yoksulluk yüzünden. Şu anda eşyalarımızı kaldırıp yarın hayırlısı ile yola çıkacağız. Ben de isterdim ki çocuklarım okullarında kalsın, düzenli bir hayatları olsun ama maalesef böyle olmuyor" şeklinde konuştu.
Akçakale Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Torzak da,"Mahalle sakinlerinden son 15 ile 20 gün içerisinde yaklaşık 30 ev mevsimlik işçi olarak göç etti. Giden bu vatandaşlarımız çoluk çocuğu ile yollara düşüyorlar. Bu memlekete o kadar tarla varken neden bu vatandaşlarımız faydalanamıyor. Bu vatandaşlarımıza burada iş bulunsa daha iyi olmaz mı" diye konuştu.

(Özel) Doğudan batıya büyük göç başladı

(Özel) Doğudan batıya büyük göç başladı

(Özel) Doğudan batıya büyük göç başladı

(Özel) Doğudan batıya büyük göç başladı

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