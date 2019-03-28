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(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sokakta doğum yapan kediye ve yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı.Doğurduğu yavrusuyla soğuk havada dışarıda kalarak yaşam mücadelesi veren sokak kedisine hayvanseverler ve vatandaşlar yardım eli uzattı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sokakta doğum yapan kediye ve yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı.
Doğurduğu yavrusuyla soğuk havada dışarıda kalarak yaşam mücadelesi veren sokak kedisine hayvanseverler ve vatandaşlar yardım eli uzattı. Sokak kedisi ve yeni doğmuş yavrusunu kullanılmayan bir araca yerleştiren hayvansever Muhlis İzmir, esnafların yardımıyla anne kedi ve yavrusunun da bakımını üstlendi.
Anne kediye ve yavrusuna sıcak bir yuva ortamı oluşturan Muhlis İzmir, kasaptan ve marketten aldığı yiyeceklerle yavrusunu arabada emziren anne kedinin beslenmesini sağlıyor. Muhlis İzmir’e çarşı esnafı da destek vererek, anne kedinin ve yavrusunun bakımına yardımcı oluyor.
Hayvanları çok sevdiğini ve elinden geldiğince onların yardımına koştuğunu ve karnını doyurduğunu söyleyen Muhlis İzmir, “Ben hayvansever bir insanım. Bu doğum yapan kediyi sokakta görünce vicdan azabı çektim. Onu bu kullanılmayan araca bıraktım, yuva yaptım ve karnını doyurdum. Bütün insanlara diyorum, herkes hayvanları sevsin. Hayvanların dili yok. Herkese diyorum hayvanlara merhamet etsinler” dedi.
Anne kedi ve yavrusuna bakan esnaflardan Atakan Olcay da doğum yapan kedinin mahallenin kedisi olduğunu belirterek, “Kedi doğum yaptı, bizler de onu bu aracın içine aldık. Esnaf arkadaşlar olarak kedinin günlük bakımını yapıyor, suyunu ve yemeğini veriyoruz. Yavrusunun bakımını ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Belli saatlerde kediyle ilgileniyoruz. Vatandaşlar için de ilgi odağı olmuş durumda. Bizde üzerimize düşen ilgi alakayı gösteriyoruz. Bir hayvan sever olarak, bütün vatandaşlarımızın da ilgisi yoğun. Bu arada bütün vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına daha duyarlı olmalarını, hayvan sever olmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı

(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı
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