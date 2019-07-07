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(Özel) Doğuştan kader mahkûmu olan çocuklar unutulmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Vehbi Koç İlköğretim Okulu öğretmenleri, “Kalpten kalbe yoldur okumak” projesinin haziran ayı ayağını Yenişehir Kadın Cezaevi’nde annelerinin yanında kalan çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin destekleriyle toplanan kırtasiye ve oyuncaklar Yenişehir Kadın Cezaevi’nde annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara hediye edildi.

(Özel) Doğuştan kader mahkûmu olan çocuklar unutulmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Vehbi Koç İlköğretim Okulu öğretmenleri, “Kalpten kalbe yoldur okumak” projesinin haziran ayı ayağını Yenişehir Kadın Cezaevi’nde annelerinin yanında kalan çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.
Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin destekleriyle toplanan kırtasiye ve oyuncaklar Yenişehir Kadın Cezaevi’nde annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara hediye edildi. Vehbi Koç İlk Öğretim Okulu 3/K sınıfı öğretmeni Selma küçük, konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Kalpten kalbe yoldur okumak projesinin haziran ayı faaliyetini cezaevinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla birlikte gerçekleştirdik. Oradaki kreşe boyama kitapları, oyun hamurları, boyalar, kurşun kalemler, silgiler, resim kağıtları, çok sayıda oyuncak ve kitap götürdük. Okulumuzdan 7 öğretmen arkadaşla birlikte temin ettiğimiz malzemeleri oradaki kreşe ulaştırmanın ve çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesîle olmanın, onların gözlerindeki ışıltıyı görmenin mutluluğunu yaşadık. Desteklerini esirgemeyen başsavcımıza ve değerli öğretmen arkadaşlarıma ve velilerimizle öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(Özel) Doğuştan kader mahkûmu olan çocuklar unutulmadı

(Özel) Doğuştan kader mahkûmu olan çocuklar unutulmadı

(Özel) Doğuştan kader mahkûmu olan çocuklar unutulmadı

(Özel) Doğuştan kader mahkûmu olan çocuklar unutulmadı

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