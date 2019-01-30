(Özel) Doktorların ‘uğraşma’ demesine aldırış etmeden ilk adımını attı

Eskişehir’de yıllar önce geçirdiği trafik kazasında annesini ve yürüme yetisini kaybeden Gamze Gül, yaşadığı sıkıntılara ve doktorların "uğraşma, yürüyemezsin" demesine rağmen yılmayıp bir başarı hikâyesine imza attı. Tedavi gören Gül, ilk adımlarını atabilmenin heyecanını yaşıyor. Ailesiyle birlikte 2014 senesinde yaptığı bir yolculuk esnasında elim bir trafik kazası geçiren 19 yaşındaki Gamze Gül, kazada sinir hasarına bağlı olarak yürüme yetisini kaybetti. İlk başlarda vücudundaki hasar dolayısıyla hareket etmekte zorlanan Gamze Gül, ameliyatlarını gerçekleştiren doktorların ‘Boşuna uğraşma, yürüyemezsin’ demelerine de aldırış etmedi. Vakit kaybetmeden Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezinde fizik tedaviye başlayan genç kız, yaklaşık 6 ay içerisinde tedavinin olumlu etkilerini görerek adeta hayata yeniden tutundu. Bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşayan Gül, okuluna ara vermek zorunda kaldı. Çocukluğundan beri okuma aşkıyla yanıp tutuşan Gül, azmederek bir yıl sonra okuluna geri döndü ve eğitim gördüğü liseyi birincilikle bitirdi. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren Gül, hayali olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanarak lisans eğitimine başladı. Gamze Gül, tamamen yürümeye başladıktan sonra farklı bölümlerde de eğitim almak istiyor.

“Yattığım yerde bile hareketlerim kısıtlıydı”

Yaşadığı zorlu süreci anlatan üniversite öğrencisi Gamze Gül, “Ailemle beraber bir trafik kazası geçirdim. Annemi kazada kaybettim, ablam ve babama bir şey olmadı. Çarpmanın etkisiyle ben omurga kırığı yaşadım ve buna bağlı sinir hasarı sonucunda şu an desteksiz yürüyemiyorum. Ama ilk uyandığımda böyle değildi tabii ki. O zaman oturmayı bile bilmiyordum. Yattığım yerde hareketlerim çok kısıtlı hatta yok gibiydi. Daha sonra ameliyatımı yapan doktorlar çok da umut vermek istemediler açıkçası. ‘Bir şey bekleyip hayal kırıklığına uğramayın’ gibi şeyler söylediler. Ama ben onları dinlemedim ve hemen fizik tedaviye başladım. Kazadan yaklaşık 6 ay sonra falan hareketlerim başladı. Hislerim yavaş yavaş gelmeye başladı. Daha sonrasında da sırasıyla oturmayı öğrendim ve kaslarım da güçlenmeye başladı. Şimdi de Eskişehir Fizyomer Tıp Merkezi’nde tedavi sürecim devam ediyor. Daha da iyi olacağımı düşünüyorum” dedi.

“Okula gideceğim diye ağlıyordum”

Geçirdiği ağır kazaya rağmen okumaktan vazgeçmeyen Gül, “Çocukluğumdan beri okula aşık bir insanım. Lise 1 bitti ben kaza geçirdim. Daha sonra bir sene kaydım dondurmak zorunda kaldım. Ama kaydımı dondururken bile ağlıyordum ‘okula gideceğim’ diye. Tabii gidemedim ve o sene benim için çok zor geçti. Daha sonra devam ettim ve lise 2,3 ve 4’te hep okul birincisiydim. Daha sonra üniversite sınavına girdim ve ilk senemde Edebiyat Bölümünü kazandım. İnsanın okumasının tek sebebi para kazanmak olmamalı. İnsanların kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu hayatta ancak şu şekilde mutlu yaşanabiliyor” diye konuştu.