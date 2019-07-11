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(Özel) Dolandırıcı su siparişi verince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli illerinde 2.

(Özel) Dolandırıcı su siparişi verince yakalandı

Türkiye’nin çeşitli illerinde 2. el alım satım yapılan bir cep telefonu uygulamasını kullanarak vatandaşları ağına düşüren dolandırıcı, verdiği su siparişiyle yakayı ele verdi.
Balıkesir’de Sezai Köse ve İran uyruklu Masoud Nabızadeh Farsani isimli şahıslar internette 2. el alım satım yapılan bir uygulama vasıtasıyla satılık arsa ve ev ilanı verdiklerini ve Harun E. adlı bir şahıs tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek polis merkezine şikayette bulundular. Kendileriyle iletişime geçen şahsın arsaya ve eve bakmaya geldiğini ardından beğendiğini söyleyerek satın alacağını söylediğini belirten mağdur kişiler, tapuda buluştukları kişinin ağına düştü. Adını Harun E. olarak tanıtan dolandırıcı her iki şahısla ayrı zamanlarda tapuda buluşarak, tapu masrafları adı altında Sezai Köse’den 3 bin TL ve Masoud Nabızadeh Farsani isimli şahıstan ise 2 bin 500 TL alarak telefonla konuşma bahanesiyle kayıplara karıştı. Fiziki ve teknik takibe başlayan ekipler bir mahalleden su siparişi verildiğini ve sipariş veren kişinin adını vermediğini öğrenince harekete geçti. Su firmasıyla birlikte eve baskın yapan ekipler gerçek ismi B.Ç. olduğu öğrenilen dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Şahsın çeşitli suçlardan 22 adet aranma kaydının olduğu ve 2 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

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