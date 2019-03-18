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(Özel) Dolmabahçe Tüneli’nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 08:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli’nde, patenli 5 gencin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli’nde, patenli 5 gencin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli’nde 5 patenli genç, tehlike ve yasağa aldırmadan yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde gençlerin geçen araçlara aldırış etmediği görülürken, kamerayı gören bir gencin işaret yapması ise dikkat çekti.
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamera tarafından saniye saniye görüntülenirken, iki genç kendilerini çeken kameramanın soruları karşısında, ‘Başka yolun olmadığını söyleyerek’ kendilerini savundu.
Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençlerin, tehlikeli tünel yolculuğunun ardından durması yasak olan yerde oturarak dinlendiği görüldü.
Bir süre dinlenen gençler daha sonra Beşiktaş’a doğru patenle devam etti.

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