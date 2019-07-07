(Özel) Dondurma ustası kendisinden dondurma yiyenin siyasette önünün açıldığına inanıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kendi elleriyle ürettiği Maraş dondurmasını satan ’Haydar Usta’ lakaplı Ali Gökşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin dondurmasından yedikten sonra Türkiye siyasetinde önemli bir konuma geldiğine inanıyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Cevher Dudayev Parkı’nda ürettiği Kahramanmaraş dondurmalarının satışını yapan "Haydar Usta" lakaplı Ali Gökşen, dondurma satarken yaptığı şakalarla 7’den 70’e herkesi eğlendiriyor. Ünü dünyaya yayılan hakiki Maraş dondurmasını kendisine ait üretimhanede bizzat kendi elleriyle üreten ve satışını yapan Ali Gökşen, 50 yıllık meslek hayatı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye siyasetinde önemli yere sahip siyasetçilerin kendisinin ikram ettiği dondurmadan yedikten sonra başarı el ettiklerini savundu. Siyasetçilerle olan birbirinden ilginç anılarını anlatan Haydar Usta, Maraş dondurmasının önemli faydalarının olduğunu söyledi.

"Bunun bir sırrı yok, el ayarı ile yapılıyor"

Ünü dünyaya yayılan Maraş dondurmasının nasıl bulunduğunu anlatan Gökşen, "Öğrendiğimiz kadarıyla Kahramanmaraş’ta bir köy muhtarını davet etmişler. Mide ağrısına iyi geldiği için salep ile süt kaynatıp ikram için hazırlamışlar. Muhtarın işi çıkmış ve davete gelmemiş. Süt bozulmasın diye karın içerisine koymuşlar. İkinci gün bakınca o şekilde daha iyi olduğunu görmüşler ve öyle tüketmeye başlamışlar. Birkaç kişi bunu beğenince bunu ticarete dökmeye başlamışlar. O zaman makine ve cihaz yok. El arabasında satışı yapılıyor. Elinde bir çıngıraklı zille ’kaymakçı geldi’ diye bağırarak satışını yapıyordu. Şuanda makinelerle yapılıyor ama halen eski usulde kar ile yapılan dondurmalar da mevcut. Şuana kadar yaptığımız üründe teknolojik bir cihaz yok. Süt, salep ve şekerden üretiliyor. Bunun üçünün kıvamı önemli. Burada herkes meslek sırrı olarak soruyor. Bunun bir sırrı yok, el ayarı ile yapılıyor. Kıvamı çok önemli" dedi.