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(Özel) Döviz bürosunda düşen parayı ayağıyla saklayıp alan kadın kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir döviz bürosunda para bozduran kadın, yanındaki adamın yere düşürdüğü parayı ayağıyla basarak sakladı.

Ümraniye’de bir döviz bürosunda para bozduran kadın, yanındaki adamın yere düşürdüğü parayı ayağıyla basarak sakladı. Daha sonra üstüne bastığı parayı kendisine çeken kadın, ayakkabısını bağlıyor gibi yaparak parayı aldı. O anlar döviz bürosunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 4 Ekim tarihinde Ümraniye ilçesi, Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki Tuncay Çekiç, saat 15.50 sıralarında işlemini yapmak için döviz bürosuna geldiğinde, işlemler sırasında vezne önünde cebindeki 300 lirayı düşürdü. Bu sırada yanında olan bir kadın şahıs, Çekiç’in ayrılmasının hemen ardından düşen parayı ayağı ile basarak sakladı. Daha sonra şahıs, üzerime bastığı parayı sürükleyerek kendisine çekti, ardından ayakkabısını bağlıyor gibi yapıp parayı aldı. Alışveriş yapmak için markete girdiğinde cebindeki 300 liranın olmadığını fark eden Çekiç, döviz bürosuna gittiğinde güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. Parasının alındığını dakika dakika izleyen Çekiç, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayın mağduru Çekiç yaşananları anlatarak, “İşlem yapmak için döviz bürosuna girmiştim. Cebimdeki parayı çıkartırken ayırmış olduğum 300 lirayı farkında olmadan yere düşürmüşüm farkında değilim. On beş dakika sonra farkına vardığımda döviz bürosuna geri döndüm ve görüntüleri izlediğimizde arkamdaki bayanın 300 lirayı görüp üzerine ayağını basıp kamufle ederek ve önüne çöküp çantasıyla beraber kamufle edip parayı aldığını gördüm, yakıştıramadım. Şikayetçi oldum, karakola gittim, ifademi verdim gerekli şikayetlerde bulundum. Yani yakıştıramadım, 300 liraya tenezzül etmek bu devirde döviz bürosunda işlem yapan bir hanımefendiye yakıştıramadım” dedi.

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