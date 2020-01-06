(Özel) Dövmeli hırsızı Instagram fotoğrafı yakalattı

Zeytinburnu’nda bir iş hanındaki dükkanlara giren dövmeli hırsız, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf sayesinde yakalandı. Polisin üç günlük bekleyişin ardından yakaladığı hırsızın kolundan binlerce liralık saat çıktı. Hırsızların iş hanına taksiyle geldikleri anlar ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gökalp Mahallesi 58. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında geçtiğimiz Aralık ayında meydana geldi. 23 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde aynı caddede 9 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Ercan Tanıdık (23), Mazlum Tanboğa (27) ve Feyzi Güzel (21), yaklaşık 45 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. 23 Aralık tarihinde olay yerine ticari taksiyle gelen hırsızların taksideki kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar 31 Aralık 2019 tarihinde aynı yerde bir iş hanına daha girdi.

Olay yerinde 4 saat keşif yapmışlar

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekipleri, şüpheli şahıslardan birinin olay yerine 4 saat önce gelerek bahse konu han önünde oturduğu ve keşif yaptığını tespit etti. Detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bu şahsın 23 Aralık’ta gerçekleşen olaydaki şahıslardan biri olduğunu belirledi. Şahısların iş hanına yan sokakta bulunan binanın çatısından girdiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli şahsın sağ elinde dövme olduğu bilgisine ulaştı.