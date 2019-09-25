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(Özel) Down sendromlu Ceydanur’un hayali Tarkan konserine gitmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Çorlu’da ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesi, 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur’un hayalini gerçekleştirmek için yetkililerden yardım istedi.En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, “Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin” derken, baba İsa Koç ise, “Ben Ceydanur’un her isteğini yerine getirmeye çalıştım.

(Özel) Down sendromlu Ceydanur’un hayali Tarkan konserine gitmek

Çorlu’da ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesi, 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur’un hayalini gerçekleştirmek için yetkililerden yardım istedi.
En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, “Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin” derken, baba İsa Koç ise, “Ben Ceydanur’un her isteğini yerine getirmeye çalıştım. Çocukluğundan beri Tarkan’ı çok seviyor. Şimdi de Tarkan konserine gitmek istiyor ancak bilet bulamadığım için götüremiyorum. Sadece kızım için Tarkan konserine bilet istiyoruz. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz, isteğimiz yok manevi olarak yanımızda olsunlar yeterli” dedi.
Sürekli olarak Tarkan’ın konser görüntülerini izleyen down sendromlu Ceydanur’un görüntüleri izlerken yaşadığı mutluluk ise yüzüne yansıyor.

(Özel) Down sendromlu Ceydanur’un hayali Tarkan konserine gitmek

(Özel) Down sendromlu Ceydanur’un hayali Tarkan konserine gitmek

(Özel) Down sendromlu Ceydanur’un hayali Tarkan konserine gitmek

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