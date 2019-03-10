HABER

(Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın düğün hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi, down sendromlu 29 yaşındaki Nihal Usta’nın hayali olan düğün törenini gerçeğe dönüştürdü.Sakarya’da ikamet eden 29 yaşındaki down sendromlu Nihal Usta’nın 10 seneden beri hayali olan düğün törenini Erenler Belediyesi gerçeğe dönüştürdü.

Erenler Belediyesi, down sendromlu 29 yaşındaki Nihal Usta’nın hayali olan düğün törenini gerçeğe dönüştürdü.
Sakarya’da ikamet eden 29 yaşındaki down sendromlu Nihal Usta’nın 10 seneden beri hayali olan düğün törenini Erenler Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Belediyenin başlattığı ’Bir hayalim var’ projesi kapsamında belediyeye başvuran ailenin talebi kabul edildi. Nihal’in hayali Erenler Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen düğüne başta AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve sevenleri katıldı. Yapılan organizasyonda Nihal’in mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Hacer Usta yaptığı açıklamada, "Başkanıma dua ediyorum çok mutlu etti bizi. Benim kızımın 10 senelik hayali idi onu gerçekleştirdiniz çok mutluyuz. Benim çocuğum çok mutlu o kadar mutlu ettiniz ki onu kimin emeği varsa teşekkür ederim" dedi.

"Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik"
Düğün sonrası bir açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, "Nihal kızımızın en büyük arzusu olan bir düğündü. Hayalini bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Biz benzeri düğünleri yaptık. Geçen sene bir kızımız daha vardı down sendromlu onun da böyle bir hayali vardı onu da gerçekleştirdik. Biz Erenler halkına sorduk ne hayalleriniz var diye. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değişik talepler geldi. Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik. Bugün de Nihal kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Gözlerimiz yaşardı çok mutlu olduk. Biz bu tür şeylere hep açığız. Bir hayalim var projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz belediye olarak bu tür organizasyonlara açık olduğumuzu açık ettik" dedi.

"Biz de onla mutlu olduk"
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise yaptığı açıklamada, "Çok duygulandım açıkçası. Nihal kızımızın en büyük hayali bir düğününün olması imiş, beyaz bir gelinlik giymekmiş. Ben belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nihal’in hayalini gerçekleştirdiler. Bugün düğündeyiz biz de eşlik ettik. Ailesi duygulu, Nihal çok mutlu, biz de onla mutlu olduk" şeklinde konuştu.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Atların aşırı kamçılandığı kızak şampiyonasında diskalifiye kararıAtların aşırı kamçılandığı kızak şampiyonasında diskalifiye kararı
Eski oyuncakları tamir edip, binlerce çocuğa ulaştırdıEski oyuncakları tamir edip, binlerce çocuğa ulaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.