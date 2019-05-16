Büyükçekmece’de okul çıkışı evlerine dönerken 7 lise öğrencisine drift yapmaya çalıştığı sırada çarptığı iddia edilen araç sürücüsü Oğuz B. öğrencilerin yaralanmalarına neden olmuştu. Yaşanan kaza sonrası yaralanan öğrencilerden 2’si hastanede o anları anlattı. Sürücü Oğuz B.’nin ise ‘Çukurdan kaçıyordum’ dediği öğrenildi.

Dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece’de yaşanan olayda drift yapmaya çalıştığı iddia edilen genç adam Oğuz B. 7 öğrencinin yaralanmasına neden olmuştu. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen ambulansla yaralı öğrenciler çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Olayın şüphelisi sürücü Oğuz B. ise olay yerinde bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Oğuz B.’nin görgü tanıklarının ifadesinde olduğunun tam aksine drift yapmaya çalışmadığı çukurdan kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Yaralı 2 genç kız o anları anlattı

Yaşanan olayda Ayça Telli (17) dizinden, Yaren Tümer (17) ise yüzünden ve vücudunun sağ tarafından yara aldı. Tümer’in ayrıca aldığı darbe sonrası dişlerinin döküldüğü de öğrenildi.