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(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kaçak yapılarla mücadelede kapsamında droneler uçtu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kaçak yapılarla mücadelede kapsamında droneler uçtu. Kaçak yapılan binalar drone ile tespit edildi. Mücadele kesintisiz devam edecek, kaçak binalar yıkılacak.
Yıldırım Belediyesi kaçak yapıyla mücadelede drone’ları faal olarak kullanılmaya başlandı. İlçenin her bölgesinde drone ile tespit edilen kaçak yapılara anında müdahale edilecek. Türkiye’nin birçok yerinden göç alan Yıldırım ilçesinde, sağlıklı şehirleşmenin mihenk taşlarından biri, kaçak yapılara izin verilmemesi olarak görülüyor. 700 yıllık tarihî yerlerin bulunduğu ilçede izinsiz yapılar temelinden yıkılıyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 700 yıllık tarihi olan Yıldırım ilçesinde yakın tarihle birlikte yaşanan göç olaylarından kaynaklı sağlıksız bir şehirleşme meydana geldiğini ifade ederek, “Yakın tarihine baktığımız zaman ülkemizin birçok noktasından gelen göçle beraber biraz sağlıksız şehirleşmesi olan bir ilçeyiz. Biz bu dönem mülkiyet meselesini çözmek ve şehrin geleceğe doğru sağlıklı kentleşmesini gerçekleştirmek adın imar çalışmalarını yürütürken, kaçak yapıyla da mücadele ediyoruz. Öncelikle şehrin geçmişine baktığımızda çok ciddi kaçak yapılaşma var. Sağlıklı kentleşme için bu işe bir yerde dur demek lazım. Biz bunu aldığımız meclis kararlarıyla uyguluyoruz. Sahada da vaktinde görmek ve müdahale etmek adına meclis kararı aldık. Bu meclis kararıyla konular encümene gelmeden ilgili birimimiz kaçak yapılara müdahale edecektir. Bu kaçak yapıları hızlı bir şekilde tespit etmek adına da drone’ları bütün bölgelerde uçuracağız. Havadan da tespitlerimizi yapmaya başladık. Hızlı şekilde müdahale ederek sağlıksız kentleşmenin önüne geçeceğiz” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli Cumalıkızık’ta drone uçurarak kaçak yapıları tespit etti.

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu

(Özel ) Droneler kaçak yapıları tespit için uçtu
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