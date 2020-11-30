HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

(Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

30.11.2020 13:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi.

Esenyurt’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polise mukavemette gösteren 20 kişiye 900’er lira para cezası yazıldı.
Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt’ta Afrikalıların izinsiz Pazar ayininde hiçe sayıldı. Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi. İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.
Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900’er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

“Miss Uganda yarışması düzenlemişlerdi”
Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

106 yaşındaki Hanife Kılınç hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölmeden görmek istiyordu

106 yaşındaki Hanife Kılınç hayatını kaybetti!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 30 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sosyal medyadan tanıştı, mağdur oldu: Kandırılmayı içime sindiremiyorum

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: İçime sindiremiyorum

Elektrik kesintisi listesi 30 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Yer: Artvin! Havada parçaladı

Yer: Artvin! Havada parçaladı

TBMM'de yeni koronavirüs önlemi

TBMM'de yeni koronavirüs önlemi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.