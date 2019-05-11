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(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bursa’da bir marangoz dükkanına, gün boyu yağan sağanak sebebiyle su bastı.

Bursa’da bir marangoz dükkanına, gün boyu yağan sağanak sebebiyle su bastı. Kanalizasyon tıkanması neticesinde dükkânın içine giren su, 1 buçuk saatte 2 metreyi aştı. İş yerinde oluşan maddi zararı gören dükkân sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı.
Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi Şengül Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Eriş’e ait marangoz dükkânı Bursa’da gün boyu yağan sağanağa karşı yenik düştü. İş yeri sahibi dükkânında çalışırken tıkanan kanalizasyon suyu biranda içeri dolmaya başladı. Ahmet Eriş suyu fark edince hemen ceketini alıp dışarı kaçtı. İtfaiye ve BUSKİ ekiplerine haber verildi. Bodrum katta bulunan dükkân tam 1 buçuk saat içerisinde 2 metre suyla doldu taştı. İş yeri suya gömülürken içerisindeki makinalar ve tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

“20 yıllık emeğimin hepsi gitti”
Ekmek teknesi sular altında kalan Ahmet Eriş olaydan bahsederek, “20 yıllık marangozum, 20 yıllık emeğimin hepsi gitti. İtfaiye geldi dalgıç pompayı koydu ve daha fazla yapabilecekleri bir şey olmadıklarını söyledi. BUSKİ ekiplerini bekledik. 2 metre su var içeride. 1 buçuk saatte tamamen doldu. Tüm makinalar, takımlarım, suntalar, malzemeler hepsi gitti. Buradan başka bir kazanç kapım yok burası ekmek teknem” dedi.

“Borçlarımı ödemeye çalışıyordum, her şey mahvoldu”
Yetkililere seslenerek yardım isteyen iş yeri sahibi Ahmet Eriş, “Tam işlerimi yoluna koyuyordum, kefil olduğum borçlarım vardı onu ödemeye çalışıyordum. Başımıza böyle bir olay geldi, her şey mahvoldu. Dükkânımdaki zararın karşılanması için yetkililerden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı

(Özel) Dükkanını 2 metre su basan iş yeri sahibi gözyaşlarına hâkim olamadı
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