HABER

(Özel) Duman saran binalarının içinde telefonla etrafı çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Okmeydanı’nda bir restoranın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Okmeydanı’nda bir restoranın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların sokağa döküldüğü yangında, dumanlar binayı ve gökyüzünü sardı. Gözün gözü görmediği olayda, binadaki kadın çalışanlar telefonlarıyla görüntü kaydetti.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fatih Sultan Minberi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde faaliyet gösteren bir restoranında ızgara bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bacadan çıkan dumanlar nedeniyle restoran ve dışarısı dumana boğuldu. Bir süre sonra dumanların binayı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdiven aracıyla binaya çatıda ve restoranın içinden yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen olmadı.

Binadan dumanlar çıkarken çalışanlar görüntü kaydetti
Öte yandan yangın sürdüğü esnada itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ederken, restoranın bulunduğu binadaki konfeksiyonda çalışanlarda cep telefonlarına sarıldı. Binalarının çatısından duman çıkmasını umursamayan kadın çalışanlar olanı biteni görüntüledi. Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşların bazı çalışmaları izlerken bazıları da yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Olay nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Yaşlı kadını gasp eden, kiracısının oğlu çıktıYaşlı kadını gasp eden, kiracısının oğlu çıktı
Ocaklar’daki saldırıda ölenlerin sayısı 3 olduOcaklar’daki saldırıda ölenlerin sayısı 3 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.