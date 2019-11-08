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(Özel) Dünya Kokoreç Günü’ne müthiş kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kokoreçin başkenti olarak anılan Balıkesir’de Dünya Kokoreç Günü kutlandı.

Kokoreçin başkenti olarak anılan Balıkesir’de Dünya Kokoreç Günü kutlandı. 2017 yılından bu yana 8 Kasım tarihinde kutlanan ’Dünya Kokoreç Günü’ dolayısı ile Balıkesir’de bir işletme tüm hasılatını lösemili çocukların tedavisi için bağışladı. Kokoreç şefi Erdal Aslanboğa, Dünya Kokoreç Günü ile Lösemili Çocuklar Haftası’nın aynı ana denk gelmesinden dolayı işletmesinin bir günlük tüm hasılatını çocukların tedavisine ayıracağını açıklayınca duyarlı vatandaşlar iş yerine akın etti.
Kokoreçi ile ünlü Balıkesir’de ’Dünya Kokoreç Günü’ anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Türkiye’nin bir çok noktasına kokoreç gönderen Aslanboğa Kokoreç, 8 Kasım Dünya Kokoreç Günü ile Lösemili Çocuklar Haftası’nın aynı ana denk gelmesi dolayısı ile bir günlük hasılatını çocukların tedavisi için bağışladı. Duyurulan etkinlik sonrası duyarlı vatandaşlar kokoreç yemek için sıraya girdi. 8 Kasım’ın 2017 yılından bu yana Dünya Kokoreç Günü olarak kutlandığını söyleyen İşletme Sahibi Erdal Aslanboğa, "Bugün Dünya Kokoreç günü. 8 Kasım’ı biz bu şekilde kutluyoruz. Aynı zamanda lösemili çocuklar haftası. Bu nedenle bir günlük ciromuzu bağışlıyoruz. 2017 yılında sektördeki bazı işyerleri 8 Kasım’ı Dünya Kokoreç Günü ilan etti bizde bu geleneği anlamlı bir etkinlikle sürdürüyoruz" dedi.
Aslanboğa, en iyi kokoreçin kuzusu ile meşhur Balıkesir’de olduğunu ve bu nedenle kokoreçin başkenti unvanı ile anıldığını söylerken, vatandaşlara da iyi kokoreç yemek için patent yada bakanlık onaylı belgelerin olduğu yerleri tercih etmesi gerektiğini açıkladı.

Belediye Başkanı ve Rektör destek verdi
Öte yandan sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya dolayısı ile işletme adeta akına uğradı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş ve Eşi Duygu Kuş kokoreç yiyerek çocuklara destek olurken, Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de ziyaret için geldiği Balıkesir’de kampanyaya destek verdi. Ali Hikmet Paşa İlkokulu’nda görev yapan öğretmenler ise öğle yemeği için lösemili çocukların tedavisine destek vererek kokoreçi tercih etti.

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