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(Özel) Dünya Lemurlar Günü’nde lemurlara ziyafet çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Dünyada her ekim ayının son cuması Lemurlar Günü olarak kutlanıyor.

Dünyada her ekim ayının son cuması Lemurlar Günü olarak kutlanıyor. Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki lemurlar da kendi günlerinde ziyafetle ödüllendirildi.
Dünyada Madagaskar başta olmak üzere çeşitli ülkelerde her ekim ayının son cuma günü Dünya Lemurlar Günü olarak kutlanıyor. Bu ülkelerde çeşitli festivallerle lemurların günü kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanlar da bu güne özel beslendiler. Farklı meyvelerden hazırlanan özel menüyü bakıcılarının ellerinden yiyen lemurlar renkli görüntüler oluşturdu.
Hayvanat bahçesindeki doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren 13 erkek, 9 dişi ve 7 yavru lemur haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor.
Bursa Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden Tuncay Araç, bugün Dünya Lemurlar Günü olduğunu burada öğrendiğini belirterek, “Lemurlar çok sevimli. Onları yakından görme şansı elde ediyoruz. Beslenme saatinde ziyaret ettik. Bakıcıları tarafından çok güzel beslendiğine de tanıklık ettik” diye konuştu.

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