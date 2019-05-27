HABER

(Özel) Dünyanın en büyük ikinci kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

Uşak’ta bulunan ve dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Uşak’ta bulunan ve dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Uzunluğu 45 kilometreyi aşan kanyon eşşiz manzarası ile yeni ziyaretçilerini bekliyor.
Uşak kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Ulubey kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri‘nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon’dan sonra Dünya’nın en büyük ikinci kanyonunun unvanı bulunuyor. Türkiye’nin en büyük kanyonu alan Ulubey Kanyonu eşsiz manzarası ile vatandaşların ilgi odağı haline geliyor. Uzunluğu 45 kilometreyi aşan Uşak Ulubey Kanyonu’nun derinliği 50 ile 170 metre arasında değişiyor. Uşak ve bölge turizmi için büyük önem taşıyan kanyon, doğal Ulubey ve Banaz çayları boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyondan oluşuyor.

“Cam teras eşsiz manzara sunuyor”
Ulubey Kanyona oyan ilgi, son yıllarda yetkililer tarafından yapılan tanıtım çalışmalarla her geçen gün artıyor. Kanyonda bulunan cam teras, Ulubey Kaymakamlığı tarafından 3 santimetre kalınlığında kurşungeçirmez camdan 135 metrekarelik alanıyla adeta Ulubey İlçesi’nin sembolü haline geldi. Kanyonu izlemek isteyen vatandaşlar kanyona çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Yükseklik korkusu bulunan bazı vatandaşlar cam terasa ilk başta korku ile yaklaşsa da sonrasında gördükleri manzara karşısında hayran kalıyor.

“Görülmeye değer”
Görülmeye değer kanyonun oluşumunu yaklaşık 10 milyon yılda tamamladığını aktaran eğitimci yazar Bekir Semerci, “Kanyon içinde Ulubey Hisarı’nda, ilk gelen Türk boyu Selçuklu döneminden kalma kale kalıntıları halen ayakta duruyor. Cam terasın karşısında Küçük Asar bölgesinde, kayalar içerisine oyulmuş mağara şeklinde kaya mezarlar bulunuyor. Kanyon uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, yüksekliği ise 50 ile 170 metre arasında değişiyor. Kanyon içindeki uzantıda Clandras Su Kemeri, Tepuzza Antik Şehri, Blandeus Antik Şehri ve Aksaz Kaplıcası bulunuyor. Ulubey İlçemiz çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir beldedir” diye konuştu.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçtiBayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti
Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar! Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.