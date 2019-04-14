Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde bulunan dünyanın en dar sokaklarından biri olan "Cin aralığı" sokak yolu düşenleri şaşırtıyor.

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan, Uludağ’ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık köyünde bulunan sokak, yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Genişliği yaklaşık 80 santim olan sokak dünyanın en dar sokaklarından biri. Aynı anda iki kişi yan yana geçemiyor. Sokağın diğer bir özelliği ise sokağın karşıdan bakınca çıkmaz sokak gibi görünmesi. Başına gelmeden sokak fark edilemiyor.

Gaziantep’ten Bursa’yı gezmeye gelen Büşra Sarcan "Bursa’nın çok maneviyatlı bir şehir olduğunu söylediler, ben de görmek istedim. Gelmişken Cumalıkızık köyünü de ziyaret etmek istedik. İstiklal harbinde Cumalıkızık köyünü basan Yunan askerleri, köylüleri camiye toplar ve camiyi yakmaya karar verirler. Bir fırsatını bulup kaçan köylüler bu çıkmaz sokağa gelmiş. Bu aralıktan kaçan köylüler kurtulmuş. Arkalarından koşan Yunan askerleri sokağa girdiklerinde kaybolduklarını düşünmüşler. ’Bu insanlar buradan kaçamaz. Bu iş olsa olsa cinlerin işidir’ demişler ve o günden beri buranın adı ’Cin aralığı’ olarak kalmış" ifadelerini kullandı.